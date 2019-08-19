Волонтеры БРСМ будут работать на Дне белорусской письменности в Слониме

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Дне белорусской письменности в Слониме будут работать 40 волонтеров движения Белорусского республиканского союза молодежи "Доброе сердце", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности ЦК БРСМ Александра Луговская.

"Впервые в Дне белорусской письменности примут участие волонтеры БРСМ. Мы задействуем 40 добровольцев: 30 учащихся Слонимского государственного медицинского колледжа и 10 - Жировичского государственного аграрно-технического колледжа. Фактически наши волонтеры будут работать гидами праздника. Эта роль отведена местным ребятам из Слонима, они хорошо знают город и прекрасно ориентируются в расположении интерактивных площадок. Часть волонтеров будет помогать людям с ограниченными возможностями. Для этого планируется провести обучающие тренинги", - рассказала Александра Луговская.

По ее словам, узнать волонтеров будет легко. Все добровольцы будут одеты в специальную форму: майки песочного цвета с надписями "БРСМ" и "Я магу вам дапамагчы".

Александра Луговская напомнила, что в этом году одна из площадок Дня белорусской письменности будет отдана молодежи. "Она будет работать с самого утра и до позднего вечера. В частности, большой блок молодежной площадки мы отведем теме 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, запланированы работа графической, поэтической и интеллектуальной мастерской, художественные мастер-классы, выступление диджея Farsh и известной промогруппы WaitМotion. Накануне Дня белорусской письменности на молодежной площадке пройдет гродненский областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", - отметила собеседница.-0-