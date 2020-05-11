Волонтеры БРСМ доставили пожилым минчанам около 13 тыс. рецептов

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи доставили пожилым пациентам столичных поликлиник около 13 тыс. рецептов, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор движения "Доброе сердце" Артем Строганов.

"Волонтеры БРСМ продолжают эстафету добрых дел и помогают поликлиникам страны в адресной доставке пожилым горожанам с хроническими заболеваниями рецептов для планового лечения. На сегодня добровольцы союза молодежи передали пожилым людям 12987 рецептов", - рассказал Артем Строганов.

По его словам, все волонтеры экипированы средствами защиты. Для доставки рецептов они используют конверты, которые передают бесконтактным способом. Кроме того, активисты БРСМ уже распространили во всех уголках страны 311048 информационно-профилактических листовок "Важно знать" с информацией о правилах личной гигиены и обращением к пожилым людям поберечь себя и воздержаться от посещения общественных мест. Ребята размещают такие листовки на остановках в городах и поселках, на информационных досках в подъездах, оставляют в почтовых ящиках. "Только за прошлую неделю было распространено более 10 тыс. листовок", - отметил координатор волонтерского движения.

Продолжают работать молодежные горячие линии. В любой момент активисты БРСМ готовы доставить одиноким пожилым людям лекарства и продукты первой необходимости. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии - 8 (017) 284-85-54.-0-