Волонтеры БРСМ из Гродненской области стали лауреатами международной инициативы "Горячее сердце"

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Награды лауреатов международной инициативы "Горячее сердце - 2020" вручены сегодня волонтерам - активистам БРСМ из Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" реализуется в России с 2013 года. В прошлом году она стала международной. Ее главная цель - выразить признательность детям и молодежи, совершим отважные и мужественные поступки. В этом году организаторам поступило почти 800 заявок из 10 стран. Лауреатами инициативы стали свыше 170 человек, в том числе и представители Гродненской области.

Один из них - учащийся Новогрудского государственного аграрного колледжа, волонтер - активист БРСМ Борис Пивень. В 2018 году молодой человек с риском для жизни спас женщину, которая провалилась на озере под лед.

Среди лауреатов и волонтерский отряд "Продвижение" из средней школы горпоселка Острино Щучинского района. "В отряде сейчас полтора десятка школьников от 14 до 17 лет. Сфера приложения сил широка - помощь пожилым жителям поселка, наведение порядка у памятников, захоронений, мест воинской славы, благоустройство парков, берегов водоемов и рек", - рассказала руководитель отряда Наталья Сонько. К слову, волонтеры запустили проект "Войди в каждый дом" - совместно с библиотекой они организуют досуг для пожилых жителей Острино.

Награды лауреатам вручила вице-консул Российской Федерации в Бресте Юлия Семенченко. Победителям также вручена книга "Горячее сердце", где описаны истории всех обладателей награды.

Первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек отметила, что волонтерское движение в регионе активно развивается. Союз молодежи, к примеру, объединяет свыше 4 тыс. волонтеров. В пандемию коронавируса молодые люди не остались в стороне. Совместно с различными службами, общественными организациями они помогают в доставке лекарств и продуктов пожилым и одиноким людям, решают бытовые вопросы, поддерживают медиков.-0-