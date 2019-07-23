Волонтеры БРСМ обустроят Варваринскую криницу в Гомельском районе

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Очередным пунктом областного этапа республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" станет Варваринская криница (деревня Марковичи Гомельского района), обустройство которой запланировано на август, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" по Гомельской области Татьяна Хацулева.

Во время акции волонтеры обустроят участок рядом с источником, оборудуют беседку, покрасят колодец и ограждение. Также молодежь узнает об истории родника - ее поведает юношам и девушкам представитель Гомельской епархии.

Варваринскую криницу местные жители окрестили чудом. "Люди издавна заметили, что вода из этой кринички обладает целебной силой, и воздвигли рядом крест с иконой святой великомученицы Варвары", - рассказала координатор.

Собеседница также отметила, что с начала проведения акция "Восстановление святынь. Родники Беларуси" в регионе объединила 450 волонтеров движения "Доброе сердце". Молодые люди уже благоустроили и восстановили 13 родников в Гомельской области. В ближайшее время ребята будут работать еще на 16, среди которых родник в деревне Пеница Калинковичского района, источник в Сельце Буда-Кошелевского района и др.

БРСМ с 2013 года реализует республиканскую межконфессиональную благотворительную акцию "Восстановление святынь Беларуси". В нынешнем году она проходит в новом формате и носит название "Восстановление святынь. Родники Беларуси": в Год малой родины организаторы сделали акцент проекта на благоустройство святых источников, родников и криниц. Акция стартовала в апреле. Инициатива направлена на воспитание и развитие у юношей и девушек духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа, а также привлечение внимания молодежи к сохранению родников и малых рек Беларуси.-0-