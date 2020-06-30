Волонтеры БРСМ передали 2-й поликлинике Минска 100 л дезсредства

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ во время марафона "Спасибо медикам!" передали 100 л дезинфицирующего средства 2-й центральной районной поликлинике Минска, сообщили БЕЛТА в организации.

Медики в свою очередь обеспечат дезсредствами многодетные и малообеспеченные семьи, которые закреплены за этой поликлиникой.

Как сообщалось, ранее подобная помощь была оказана 10-й и 11-й городским клиническим больницам, специальному дому для ветеранов, престарелых и инвалидов №1, 21-й центральной районной поликлинике.

Волонтеры БРСМ движения "Доброе сердце" на протяжении трех месяцев предлагают медперсоналу столичных поликлиник и территориальным центрам социального обслуживания населения Минска необходимую помощь. Они доставили на дом пожилым людям, нуждающимся в дальнейшем плановом лечении, более 15 тыс. рецептов, закупили и передали продукты 500 одиноким пенсионерам.-0-