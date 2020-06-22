Волонтеры БРСМ передали 50 л дезсредства 21-й центральной районной поликлинике Минска

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ передали 50 л дезинфицирующего средства для обработки рук 21-й центральной районной поликлинике Заводского района Минска. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете ОО "БРСМ".

"С самого начала эпидемиологической ситуации мы очень плотно работаем с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома. Мы уже помогали нашим поликлиникам: разносили рецепты, передавали антисептики, нужные материалы и оборудование домам престарелых. Сегодня впервые передали антисептики поликлинике Заводского района. Они предназначаются семьям, где есть больные коронавирусной инфекцией, которые не могут самоизолироваться и живут вместе с семьей. Теперь медики поликлиники, которые будут посещать такие семьи, передадут им антисептики. Таким образом удастся обезопасить семью и тех, кто проживает рядом", - пояснил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

Столичные активисты продолжат помогать тем, кто в этом нуждается. "У нас есть для этого люди, средства, думаю, мы сможем мобильно направить их в нужное русло", - отметил глава комитета. К слову, сами волонтеры в безопасности. "У всех есть перчатки и антисептики, заболевших нет, ребята с удовольствием помогают", - добавил Сергей Клишевич.

Он также напомнил, что БРСМ работает по запросу. Каждый может обратиться в районный или городской комитет БРСМ по любому вопросу.

Волонтеры БРСМ движения "Доброе Сердце" на протяжении уже трех месяцев оказывают медперсоналу столичных поликлиник и территориальным центрам социального обслуживания населения Минска необходимую помощь. Они доставили на дом пожилым людям, нуждающимся в дальнейшем плановом лечении, более 15 тыс. рецептов, закупили и передали продукты 500 одиноким пенсионерам. В частности, ранее БРСМ помог 10-й и 11-й городским клиническим больницам, а также специальному дому для ветеранов, престарелых и инвалидов №1.-0-