Волонтеры БРСМ передали пожилым минчанам 800 л дезсредства

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры движения "Доброе сердце" столичной организации БРСМ посетили специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов №1. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минской городской организации БРСМ.

Совместно с ЗАО "БелАсептика" молодые люди передали подопечным дома 800 л дезинфицирующего средства для обработки рук - этих запасов хватит на полгода.

По словам второго секретаря Минского городского комитета БРСМ и куратора волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" в Минске Романа Бондарука, за два месяца столичная молодежь доставила на дом пожилым людям более 14,5 тыс. рецептов от врачей, закупила и передала продукты 450 одиноким пенсионерам. "Кроме того, в рамках "Недели добра", которая проходит в Беларуси с 15 по 22 мая, волонтеры помогли пенсионерам с уборкой: помыли окна, привели в порядок территорию возле дома, кому-то пропололи цветники", - уточнил он.

В числе тех, кто помогает старшим жителям столицы, - активист БРСМ Белорусского государственного технологического университета Евгений Ходарцевич. "Волонтерством занимаюсь уже второй год, - признался он. - Всегда стараюсь помочь тем, кто в этом нуждается. После пар уже на протяжении двух месяцев разношу медицинские рецепты пожилым людям, в понедельник помогал пенсионеру с уборкой дворовой территории и помыл окна. Они всегда благодарны за такую помощь, а мне не трудно".

Почти два месяца "Добрые сердца" оказывают медперсоналу столичных поликлиник и территориальным центрам социального обслуживания населения Минска необходимую помощь. Например, ранее волонтеры передали продукты и средства гигиены 10-й и 11-й городским клиническим больницам.-0-

Фото Минской городской организации БРСМ