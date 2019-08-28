Волонтеры БРСМ помогут благоустроить могилевскую синагогу и храм в Буйничах

28 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 29 августа пройдет областное финальное мероприятие республиканской акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси", - сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Более полусотни волонтеров движения БРСМ "Доброе Сердце" со всей области соберутся в городе на Днепре, чтобы заняться благоустройством сразу двух культовых объектов. В центре внимания будет территория синагоги иудейской религиозной общины Могилева в Подникольском парке. Добровольцы покосят траву, уберут строительный мусор, покрасят скамейки и отливы на территории синагоги.

Трудовой десант высадится в этот день и на территории строящегося храма в честь Рождества Иоанна Крестителя в агрогородке Буйничи. Они помогут убрать прилегающую территорию от строительного мусора, помоют окна в храме, перекопают и выровняют участок земли рядом с культовым объектом.

С начала акции, которая стартовала еще в апреле, волонтеры БРСМ Могилевской области провели более 20 различных мероприятий. Участие в них приняли около трехсот активистов БРСМ.-0-