Волонтеры БРСМ в Гомельской области помогают пожилым на дому

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Гомельской области отработала четкий алгоритм поддержки пожилых людей и доставки им продуктов и лекарств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

С 20 марта в регионе работает информационная телефонная линия для одиноких пенсионеров. Это дает возможность находящимся в зоне риска придерживаться рекомендаций медработников и ограничить посещение массовых мероприятий и мест скопления людей.

В обкоме подчеркнули, что большинство представителей старшего поколения осознанно подошли к вопросу безопасности, поэтому телефонные линии востребованы. За неделю из разных районов области поступили десятки звонков. В основном они касались доставки продуктов первой необходимости и медикаментов. "Активисты принимают заявки по телефону. Работаем в тесном контакте с организациями БОКК и территориальными центрами социального обслуживания населения", - рассказали в обкоме.

Ежедневно отправляются на выполнение заявок активисты Железнодорожной районной организации БРСМ в областном центре. По словам первого секретаря организации Павла Радченко, в районе работают 11 волонтерских отрядов, создана основная группа, доставляющая продукты и лекарства. Четко определен алгоритм действий. Предпринимаются дополнительные меры, чтобы защитить пенсионеров от посещения незнакомцев под видом волонтеров. При обращении называют имена и фамилии ребят, которые к ним придут.

По словам Павла Радченко, пенсионеры с благодарностью относятся к волонтерам. Стараются доступно изложить перечень необходимого. Чтобы не было ошибок с выбором нужных продуктов из широкого ассортимента на полках магазинов, они составляют уточненные заказы-шпаргалки. Предусмотрительно указывают любимые бренды, форму упаковки и даже процент жирности молочных продуктов. "Стараемся не только выполнить соцзаказ, но и уделить людям больше внимания. Поинтересуешься у человека, как здоровье, - ему приятнее. Несколько ободряющих душевных слов и пожеланий - не лишние в этой ситуации", - сказал он.

В списке адресов - квартира пенсионеров Людмилы и Александра Прутченко. Мужчина - инвалид I группы, ему нужны лекарства. Супруги хотели также пополнить запас продуктов. Женщина призналась, что могла бы и сама сходить в магазин и аптеку, но недавно вылечилась от простуды и решила не рисковать.

Подоспела помощь и к Людмиле Калининой из поселка Новая жизнь. Женщина ответственно самоизолировалась дома в пригороде Гомеля. Теперь уверена, что с доставкой продуктов у нее проблем не будет, и этот период она переждет спокойно.

Горячая линия БРСМ в Гомельской области работает с 9.00 до 18.00 по будням, дежурят активисты и по субботам. Накануне выходных поток звонков увеличивается - людям важно запастись продуктами первой необходимости. В основном это стандартный потребительский набор: молочные и мясные продукты, яйца, хлеб. В молодежной организации готовы оказать поддержку старшему поколению, а при необходимости увеличат штат добровольных помощников.-0-