Волонтеры БРСМ вместе с жителями и работниками ЖКХ благоустроили один из столичных дворов

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ вместе жителями Фрунзенского района и работниками ЖКХ благоустроили один из столичных дворов, мероприятие стало частью благотворительного проекта "#раЗАм з бацькамi". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил второй секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

Сегодня неравнодушные участники проекта благоустроили двор дома №18 по улице Чичурина. Вместе они покрасили две детские площадки, скамейки, перила лестниц, привели в порядок территорию.

"Наведение порядка - важная часть деятельности каждого жителя города. Ведь кто, как не мы, создаст уют во дворе, разукрасит разноцветными красками и рисунками территорию, а главное - сделает это с любовью", - пояснила жительница района, мама двоих детей, участница проекта БРСМ Татьяна Махнович.

Суть нового проекта пояснила первый секретарь Фрунзенского районного комитета ОО "БРСМ" Марта Ганцовская. "Два предыдущих года молодежь района совместно с жилищно-коммунальными хозяйствами и жителями Фрунзенского района благоустраивала обычные дворы района, это было частью проекта "Мой родны кут". Тогда мы разукрашивали лестницы. "#Разам з бацькамi" - наше "новое дыхание". Совместный труд объединяет", - считает она.

Во время акции молодежь призывала минчан присоединяться и дарила воздушные шары юным жителям района.

Проект "#раЗАм з бацькамi" реализуется с 8 по 19 июля. В конце проекта организаторы предлагают установить на детских площадках таблички со словами благодарности семьям, которые потрудились во время акции.-0-

Фото БРСМ