Волонтеры БРСМ вместе с жителями Минска благоустроят дворовые площадки в каждом районе

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ вместе жителями столицы планируют благоустроить дворовые территории в каждом из районов Минска, об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил второй секретарь Минской городской организации БРСМ Роман Бондарук.

"До конца следующей недели в каждом из районов Минска активисты БРСМ вместе с жителями планируют благоустроить по одной дворовой территории. Такие мероприятия станут частью благотворительного проекта "#раЗАм з бацькамi", - сказал Роман Бондарук.

Согласно инициативе молодые семьи с детьми совместно с активистами БРСМ благоустроят детские площадки и зоны семейного отдыха. Они покрасят игровое оборудование, скамейки, малые архитектурные формы, благоустроят и уберут дворовую территорию. Сделают трудовой день запоминающимся и ярким молодежные треки, зона аквагрима для юных минчан и игровой танцевальный баттл.

Первое подобное мероприятие активисты БРСМ провели во Фрунзенском районе, где вместе с жителями и работниками ЖКХ благоустроили двор дома №18 по ул.Чичурина. 13 июня акция развернется в Московском районе во дворе по ул.Космонавтов, 4.

Проект "#раЗАм з бацькамi" реализуется с 8 по 19 июня. Организаторы предлагают установить на детских площадках таблички со словами благодарности семьям, которые потрудились во время акции.-0-