Волонтеры Гомельского медуниверситета начнут помогать в реабилитации после COVID-19 в Жлобине

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студенты-волонтеры Гомельского государственного медицинского университета расширяют географию помощи: теперь они будут содействовать реабилитации пациентов после COVID-19 и в Жлобине, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь вуза Елена Смирнова.

"25 января - в один из студенческих праздников - гомельские волонтеры отправятся в Жлобин. Группа из 12 студентов будет помогать тем, кто перенес COVID-19 и сейчас лечится в центральной районной больнице", - рассказала пресс-секретарь.

В медуниверситете подчеркнули, что тема реабилитации после COVID-19 актуальна: восстановление необходимо каждому переболевшему вне зависимости от тяжести заболевания.

"За время работы в стационарах Гомеля и Речицы волонтеры получили значительный опыт в реабилитации, они владеют приемами респираторной и физической реабилитации, умеют искренне поддержать пациента в сложный момент жизни, мотивировать на дальнейшее выздоровление", - уточнили в ГГМУ.

Первый волонтерский отряд ГГМУ был создан осенью прошлого года. Администрация университета совместно с профсоюзной организацией студентов заключили трехсторонние соглашения с учреждениями здравоохранения, и работа началась. Волонтеры обучились использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению мер личной безопасности, прошли инструктаж об охране труда. Добровольцам оформили страховку на случай заражения COVID-19. Кроме того, профком контролирует условия труда студентов-медиков при оказании ими помощи пациентам с COVID-19.-0-