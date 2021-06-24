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24 июня 2021, 20:32

Волонтеры из Гомеля предложили могилевской молодежи подключиться к проекту "Голоса ушедших деревень"

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские волонтеры предложили могилевской молодежи присоединиться к проекту "Голоса ушедших деревень", сообщает БЕЛТА.

Такую инициативу озвучил на общенациональном открытом диалоге "Молодежь Беларуси: реалии и перспективы" представитель Гомельского педагогического колледжа имени Л.С. Выготского. Волонтеры первичной организации БРСМ реализовали подобный проект в Ветковском районе в день 35-летия со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Десятки деревень и сел на юго-востоке Беларуси пострадали от этой техногенной трагедии. Часть земель выведены из сельхозоборота. Люди навсегда покинули свои родные дома, некоторые населенные пункты Гомельской и Могилевской областей исчезли с карты республики. В память об отселенных после аварии деревнях установлены монументы, памятные знаки, реализуется государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Свой вклад вносят также сотрудники Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова и Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского, по инициативе которых реализуется эколого-краеведческий проект "Голоса ушедших деревень". Уже создан банк данных по культуре и традициям населенных пунктов региона, которые были отселены в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС", - рассказали в обкоме.

В апреле этого года в день памяти трагедии ребята заложили яблоневый сад. Оригинальность идеи в том, что каждое дерево символизировало душу ушедшей деревни. На саженцы прикрепили таблички с QR-кодами, по которым на любом гаджете можно считать информацию об истории и традициях того или иного населенного пункта.

Сегодня на открытом диалоге гомельские волонтеры предложили могилевчанам совместными силами продлить интерактивный сад, дополнив его "Ушедшими голосами деревень" Могилевской области. Каждое деревце "расскажет" о выселенных деревнях и традициях тех мест.

Инициативу одобрили и поддержали на разных уровнях. "Это отличная идея, которую необходимо воплотить в 2022 году", - подчеркнул первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. В следующем году два пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС региона объединят усилия для сохранения памяти о тех страшных событиях.-0-

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