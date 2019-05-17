Волонтеры Красного Креста из Гродно выстроятся в живую эмблему организации

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры и сотрудники Красного Креста из Гродно сегодня выстроятся в большую живую эмблему организации, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Инна Ситько.

Флешмоб с участием нескольких десятков человек станет завершением мероприятий Единого дня информирования о Красном Кресте в Гродно. Несколько тематических площадок сегодня развернутся в здании железнодорожного вокзала в областном центре. "На практике продемонстрируем различные направления деятельности организации. В частности, на площадке, посвященной реагированию на ЧС и первой помощи, будет покажем основное оборудование отряда быстрого реагирования. Члены отряда расскажут о его деятельности, проведут мастер-классы по оказанию первой помощи", - отметила Инна Ситько. На отдельных площадках специалисты расскажут о службе поиска, отдельные стенды будут посвящены профилактике ВИЧ/Спид.

Одной из тем мероприятия станет здоровый образ жизни. На площадке ЗОЖ посетителям измерят артериальное давление, рост, определят индекс массы тела, предложат пройти анкетирование по выявлению факторов риска неинфекционных заболеваний.

На мероприятии можно будет узнать, как стать волонтером Красного Креста, пообщаться с действующими медицинскими сестрами медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога". К слову, на площадке, посвященной службе, будут работать волонтеры в исторических костюмах сестер милосердия.

Инструктор по канистерапии и обученные собаки продемонстрируют возможности и методы терапевтического общения с собаками. Также можно будет познакомиться с лего-терапией и попробовать собрать фигурки сотрудников Красного Креста.

Продлится мероприятие с 13 до 17 часов. Тематическая акция пройдет и в районных центрах Гродненской области. Единый день информирования - один из этапов месячника Красного Креста, который проводится в регионе с 8 мая по 1 июня.-0-