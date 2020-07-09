Волонтеры Красного Креста в Гомельской области проведут акцию за здоровый образ жизни

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского общества Красного Креста проведут с 9 по 11 июля в Гомельской области акцию по популяризации здорового образа жизни, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк.

Во всех районах пройдут более 50 профилактических мероприятий. Волонтеры БОКК расскажут жителям региона о вреде алкоголя, последствиях алкогольной зависимости, о том, как важно беречь свое здоровье и жить без вредных привычек.

"Формат мероприятий самый разный. Однако из-за ситуации, связанной с COVID-19, основной акцент сделан не на массовые события, а на информационную работу", - уточнила Алла Смоляк.

Волонтеры подготовят и разместят в магазинах, аптеках и других местах тематические стенды с полезными советами и правилами, адресами и телефонами. Придут добровольцы и на предприятия региона, где проконсультируют желающих по вопросам борьбы с алкоголизмом, раздадут листовки о пользе здорового образа жизни.

Акция приурочена ко Дню профилактики алкоголизма. "В Беларуси реализуется государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2016-2020 годы, в которой есть подпрограмма "Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма". Красный Крест активно ведет работу в этом направлении, взаимодействуя с другими организациями, ведомствами, службами. Ведь только комплексный подход даст возможность добиться больших результатов в борьбе с алкогольной зависимостью у людей, позволит сформировать культуру потребления спиртных напитков, укрепит приверженность здоровому образу жизни", - заключила Алла Смоляк.-0-