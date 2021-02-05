Волонтеры Красного Креста Витебской области оказали более 11 тыс. услуг во время пандемии

5 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За время пандемии волонтеры Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста (БОКК) оказали более 11 тыс. услуг населению, сообщила председатель облорганизации Галина Желанова.

Во время пандемии забота о пожилых гражданах стала приоритетом для работников и волонтеров Красного Креста. "Люди золотого возраста оказались в зоне повышенного риска с начала появления COVID-19. Для сохранения здоровья им было рекомендовано лишний раз не выходить из дома. В такой вынужденной самоизоляции им помогали наши волонтеры: доставляли продукты, предметы первой необходимости, средства индивидуальной защиты (СИЗ), медикаменты. Всего за время оказания данного вида помощи в 2020 году было выполнено 11 280 услуг", - отметила Галина Желанова.

В 2020 году в областную организацию пришли 365 новых волонтеров. Их обучили тонкостям работы медико-социальной службы и оказанию услуг гражданам пожилого возраста. "Более 3,7 тыс. волонтеров являются нашими постоянными помощниками. Из них 44% - люди среднего и пожилого возраста. Они также оказались в зоне риска из-за пандемии, но, несмотря на это, не остались в стороне от добровольной помощи нуждающимся. Наши помощники пожилого возраста были задействованы в оказании дистанционных услуг. Это психосоциальная поддержка по телефону, пошив СИЗ, информационная помощь и консультирование. Мы застраховали волонтеров, и, как показало время, это было оправдано и востребовано", - рассказала руководитель областной организации БОКК. Она добавила, что психосоциальной поддержкой по телефону воспользовались более 1,7 тыс. жителей Витебской области.

Волонтеры Красного Креста также активно помогали медикам в учреждениях здравоохранения и работникам территориальных центров соцобслуживания населения Витебской области. В 2020 году закупили и передали в эти учреждения СИЗ почти на Br187 тыс.

Сегодня волонтеры Красного Креста работают в составе 150 добровольческих групп. Кроме оказания услуг пожилым в условиях пандемии, они участвуют в реагировании на чрезвычайные и кризисные ситуации. Команда быстрого реагирования областной организации БОКК включает 37 добровольцев. Они обучены оказанию первой помощи, сортировке и транспортировке пострадавших, поиску и спасению пропавших при различных обстоятельствах, работе со спасательным и техническим оборудованием. Сформированные добровольные отряды быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации существуют в Витебске и Браславе.-0-