Волонтеры Минской области благоустроят более 20 культовых объектов региона

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры движения "Доброе сердце" благоустроят в Минской области более 20 культовых объектов, сообщили БЕЛТА в Минском ОК БРСМ.

"Приводить в порядок культовые объекты региона волонтеры будут во время реализации межконфессионального проекта "Восстановление святынь Беларуси", который пройдет в регионах с 23 марта по 15 сентября. Территориальные организации БРСМ совместно с религиозными определили более 20 культовых объектов Минской области, где волонтерские отряды "Доброе сердце" устроят трудовые акции по благоустройству", - рассказали в организации.

Внимание уделят объектам во всех уголках региона. Так, волонтеры наведут порядок на территории у Братской могилы в Борисове, благоустроят посаженный "Сад для детей и внуков" и приведут в порядок клумбы на площадке кафедрального собора Святого благоверного князя Александра Невского в Пуховичском районе, проведут уборку на стоянке партизанского отряда в деревне Бакиново Дзержинского района, после чего на месте для активистов организуют экскурсию.

Республиканская благотворительная акция "Восстановление святынь Беларуси" проводится БРСМ с 2013 года для воспитания и развития у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа. С 2016 года она стала межконфессиональной.

В 2020 году волонтеры движения "Доброе сердце" приняли активное участие в межконфессиональной республиканской благотворительной акции и, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, благоустроили по всей стране 128 культовых объектов. Объектами заботы молодежи стали Пожежинский родник в Малоритском районе Брестской области, Свято-Георгиевский родник на Юрьевой горе в Витебске, источник Пресвятой Богородицы "Три ключа" в деревне Краснолучка Лепельского района, родник у Замковой горы в Новогрудке, источник Святого Пантелеймона в деревне Лоск Воложинского района, "Добрая криница" в деревне Ермаки Горецкого района".-0-