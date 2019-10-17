Волонтеры очистят озера в Миорском районе от мусора

17 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорском районе волонтеры впервые проведут акцию по очистке озер от мусора, сообщили корреспонденту БЕЛТА ее организаторы.

Мероприятие запланировано на 19-20 октября. Очищать будут озера Лопухи и Ближнее, расположенные на территории республиканского ландшафтного заказника "Ельня". Их часто посещают рыбаки, некоторые оставляют мусор. Достать его из воды команде волонтеров и примкнувших к ним неравнодушных людей помогут опытные аквалангисты. Участники акции намерены очистить и берега водоемов.

В Миорском районе при поддержке местных органов власти действует экологическая инициативная группа. В этом году ее участники провели несколько акций по очистке от мусора болота Ельня. Предстоящее мероприятие завершит сезон 2019 года.

Экологические акции - часть проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества". Инициатива с общим бюджетом в 1,1 млн евро на 90% финансируется Европейским союзом. Партнерами Миорского райисполкома в ней выступают общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум. Цель проекта - создание механизма реализации стратегии устойчивого развития Миорского района, построенного на взаимодействии местной власти и структур гражданского общества. Эта модель ориентирована на развитие инициативы и ответственности общества, поддержку биологического и культурного разнообразия, развитие социальной инфраструктуры, экологических объектов и зеленой экономики.-0-