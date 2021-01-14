Волонтеры помогают в расчистке снега в Гродненской области

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волонтерские молодежные акции по помощи в расчистке снега стартовали в Гродненской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По инициативе Гродненского обкома БРСМ стартовал областной челлендж "Уберем снег вместе". Волонтеры движения "Доброе сердце" помогают в уборке снега на территории учреждений здравоохранения, социальных объектов, во дворах ветеранов и пожилых жителей области.

Сегодня, например, волонтерский отряд Гродненского государственного электротехнического колледжа им. Счастного расчистил пешеходные дорожки, стоянку для колясок, подъезды для авто у городской поликлиники №5. И это не первый опыт сотрудничества учреждения здравоохранения с волонтерами БРСМ: в первую волну коронавируса они помогали с доставкой рецептов, высадкой деревьев на территории у поликлиники. Волонтерский отряд Гродненского политехнического колледжа расчистил от снега двор дома ветерана.

"Основная идея этой акции - сплотить всех в одну сильную команду, объединенную порывом добровольчества и желанием делать хорошие поступки. Сегодня ребята не только помогли людям, но и сами получили массу приятных эмоций от осознания, что сделали полезное дело", - отметила первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек. Она подчеркнула, что челлендж продлится до конца зимы. Заявку на оказание помощи можно оставить по телефонам молодежных горячих линий. Они организованы на базе всех территориальных комитетов БРСМ региона.

В главном управлении образования Гродненского облисполкома сообщили о старте акции "Зимняя пора добрых дел". Школьники-волонтеры позаботятся о тех, кому не по силам самим убрать снег. Они оказывают помощь по расчистке дворовых территорий, наведению порядка на приусадебном участке одиноко проживающим людям пожилого возраста, ветеранам войны и труда, лицам, пострадавшим от последствий войн. Работа ведется в координации с социальными службами. К слову, волонтерское движение в области объединяет в 823 отрядах свыше 12 тыс. школьников.-0-