Волонтеры помогут болельщикам II Европейских игр и туристам ориентироваться в Минске

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сформируют волонтерские бригады, которые помогут туристам и болельщикам II Европейских игр ориентироваться по городу, сообщил сегодня журналистам специалист отдела организации дорожного движения на объектах управления транспортного обеспечения фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Борис Клещенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Волонтеры будут находиться на основных пассажирских терминалах. Путь к спортивным объектам укажут также билборды, презентован программный продукт, позволяющий через приложение узнавать сведения о движении как городского пассажирского транспорта, так и автобусов, обеспечивающих транспортное обслуживание участников.

Борис Клещенко напомнил, что на сайте игр размещен специальный раздел с информацией о работе транспорта. Кроме того, для волонтеров, которые будут встречать аккредитованные клиентские группы, подготовили памятку с ответами на возможные вопросы иностранцев. "Они смогут подсказать, где расположены гостиницы и другие объекты, в каком направлении нужно идти. Разработаны маршруты со ссылкой на Яндекс. Карты", - рассказал специалист.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта.-0-