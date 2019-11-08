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08 ноября 2019, 10:02

Волонтеры расскажут жителям Минской области о выборах и мероприятиях на участках

Фото из архива
Фото из архива
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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Минской области с 9 по 10 ноября пройдет акция "Избиратель, все в твоих руках!", чтобы еще раз проинформировать жителей столичного региона о проведении выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В эти дни волонтеры из числа представителей общественных организаций и объединений будут раздавать в местах проведения акции карманные календари с тематикой избирательной кампании, приглашать жителей принять участие в выборах. Например, в Молодечно 9 ноября волонтеры будут работать с 11.00 на сельскохозяйственном рынке и других местах массового скопления людей. А в пешеходной зоне по ул. Притыцкого молодежь будет разъезжать на велосипедах и роликах, попутно раздавая прохожим информационные листовки, календарики.

Волонтеры расскажут и о мероприятиях, которые будут организованы на избирательных участках в день выборов. Их, кстати, планируется немало, причем на масштабном уровне. Так, в участковых комиссиях, расположенных на территории учреждений здравоохранения и не только, пройдет профилактическая акция "Измерь свое давление", будут работать уголки здоровья. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по аквагриму, декупажу, квилингу, спортивных турнирах по шашкам, шахматам, настольному теннису и др. В викторинах-розыгрышах можно стать обладателем билетов на концерты известных исполнителей, спектакли, приобрести абонементы на посещение спортивных комплексов. На отдельных участках предложат продегустировать продукцию предприятий региона. И, конечно, не обойдется без концертов, выставок и ярмарок.

Впервые голосующие традиционно получат памятные подарки, примут участие в акции "Мой первый выбор", в интерактивной молодежной площадке "Я пришел на выборы, потому что…". Первому избирателю на участке также будет приготовлен памятный сувенир. Словом, в каждом районе при организации работы избирательных участков постараются сделать так, чтобы пришедшие исполнить гражданский долг люди почувствовали праздничную атмосферу, ощутили себя частью нации с общими ценностями, интересами и взглядом в будущее.-0-

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