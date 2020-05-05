5 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Волонтеры Витебской областной организации БОКК еженедельно выполняют около 200 заявок от одиноких пожилых людей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в организации.

В оказании услуг, как правило, по всему региону задействовано около сотни человек. Всего же в базе волонтеров сейчас числятся 222 человека. Их количество постоянно растет. Преобладающее большинство волонтеров - молодежь в возрасте 25-35 лет. Но есть и люди старшего поколения.

"В основном через социальную службу к нам направляются заявки, связанные с оказанием помощи в доставке продуктов, рецептов, лекарств. Но были и прямые обращения. Например, недавно помогали доставить передачу в больницу семье, где супруг находится на лечении в медучреждении, а его жена - на самоизоляции. Мы очень гибко реагируем на любое обращение о помощи, стараясь помочь всем, тем более возможности сейчас позволяют", - подчеркнули в областной организации.

Особое внимание уделяется мерам безопасности. Чтобы исключить возможность передачи инфекции, все волонтеры работают дистанционно (до дверей), снабжены средствами индивидуальной защиты, бейджами. Также разработаны специальные алгоритмы, позволяющие исключить случаи мошенничества со стороны злоумышленников, желающих представиться волонтерами БОКК.

Областная организация БОКК в этот сложный период оказывает поддержку больницам и ТЦСОН региона. Им передали 25,6 тыс. штук перчаток и 1,5 тыс. л антисептического геля. Кроме того, в медучреждения направлены 2 тыс. шт. масок, 300 защитных экранов для лица и 100 одеял для больниц, где были развернуты дополнительные места для пациентов.

8 мая отмечается Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. "Несмотря на ситуацию, связанную с COVID-19, в канун праздника мы дистанционно поздравим ветеранов нашего движения с этой знаменательной датой. В сложившихся условиях призываем всех не снижать внимания к обеспечению мер индивидуальной защиты, чтобы сберечь здоровье своих родных и близких", - добавили в областной организации.-0-