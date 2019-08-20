Вопросы антимонопольного регулирования на трансграничных рынках ЕАЭС обсудят в Могилеве

20 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 22 августа состоится выездное заседание Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском отделении БелТПП.

В первой части заседания эксперты ЕЭК расскажут о правовых основах в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования на трансграничных рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также об ответственности за нарушения общих правил конкуренции. Затем представители ЕЭК во время личного приема ответят на вопросы участников применительно к конкретной ситуации на товарных рынках.

"Главная цель мероприятия - повышение информированности юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих и общественных организаций Беларуси о деятельности Евразийской экономической комиссии, в частности, блока по конкуренции и антимонопольному регулированию, и получение консультаций о процедуре подачи заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках", - отметили собеседники.

Обязательное требование для участия в личном приеме - предоставление документа, удостоверяющего личность.-0-