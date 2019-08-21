Вопросы антимонопольного регулирования на трансграничных рынках ЕАЭС обсудят в Витебске

21 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня состоится выездное заседание Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

В первой части заседания эксперты ЕЭК расскажут об общих правилах конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического Союза, ответственности за нарушение этих правил, а также порядке обращения в ЕЭК для защиты своих прав. Затем представители ЕЭК проведут личный прием заявителей по вопросам состава и содержания международных договоров и нормативно-правовых актов, входящих в право Евразийского экономического союза, в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования; требований к заявлению (материалам) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза и другим актуальным темам.

Участие в мероприятии примут представители госорганов, предприятий-экспортеров различного профиля и других субъектов хозяйствования.

Серия заседаний общественных приемных экспертов блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК стартовала в Беларуси 19 августа с Бреста. Следующая встреча состоится 22 августа в Могилеве.-0-