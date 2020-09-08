Вопросы благоустройства должны решаться при активном участии местных жителей - Линевич

8 сентября, Шумилино /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Решение вопросов благоустройства должно проходить с активным участием местных жителей. Такое мнение высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич по итогам прямой телефонной линии и личного приема граждан в Шумилино, передает корреспондент БЕЛТА.

Шумилинский райисполком

Анатолий Линевич

Председатель Шумилинского райисполкома Виктор Гуторов

На приеме жительница Шумилино Зинаида Кравченко

"Вопросы благоустройства широко затрагивают интересы людей, поэтому и решение должно проходить с их активным участием. Возможно, где-то на общественных началах. Именно общими усилиями нужно приводить все в порядок, так будет правильно", - сказал Анатолий Линевич.

Проблемы благоустройства кладбищ, мест захоронения воинов и погибших в годы войны мирных жителей возле деревень Барсуки и Борки озвучила жительница Новополоцка, уроженка Шумилинского района. Женщина подчеркнула важность ответственного отношения к сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. "Этой темой уже занимались, но надо еще раз посмотреть и привести все в порядок", - констатировал после обсуждения обращения с руководством райисполкома Анатолий Линевич. Он также предложил при проведении работ связаться с заявительницей.

Во время приема

На прямую телефонную линию обратилась работница сельхозпредприятия "Ловжанское", многодетная мать. В ближайшее время в ее семье ожидается появление пятого ребенка. В связи с двойной реорганизацией хозяйства женщина столкнулась с трудностями, в том числе финансовыми, в переоформлении документов на земельный участок и дом, которые находятся сейчас в собственности предприятия. "Этот вопрос надо взять на контроль и помочь решить", - подчеркнул Анатолий Линевич.

Нарекания жительницы дома №10 по ул.Юбилейной из райцентра вызвал результат капитального ремонта дома. По ее словам, работы длились почти 7 месяцев. Проблема возникла после их окончания: в доме начались осложнения с теплоснабжением. Также пенсионерка указала на ряд других недочетов, которые требуют пристального внимания и исправления. Анатолий Линевич поручил местным органам власти разобраться, почему так стало, а также проверить общее состояние дома. "Если что-то не так - исправьте", - заключил помощник Президента.

По вопросу начисления пособия по уходу за ребенком обратился житель деревни Суровни. Заявитель получил разъяснения по всем нюансам, касающимся его жизненной ситуации. Также в райисполкоме пообещали оказать необходимую поддержку.

На приеме директор ООО "Славянский продукт" Евгений Солдатов

На приеме житель деревни Суровни Шумилинского района Владимир Николаев

С проблемой необходимости дополнительного выделения квот на реализацию алкогольной продукции на внутренний рынок пришел на прием руководитель ООО "Славянский продукт", которое занимается производством водки. В настоящее время выделенные предприятию квоты выработаны на 92%. "Распределением квот занимается правительство. Мы обратимся туда, но на перераспределение необходимо серьезное обоснование", - отметил заявителю Анатолий Линевич во время обсуждения обращения.

Тему использования тепловизоров и приборов ночного видения на охоте поднял на приеме работник лесхоза. Мужчина считает, что использование данной техники следует допускать только в присутствии егерей или после соответствующего уведомления лесохозяйственного учреждения. Заявитель считает, что данный вопрос касается безопасности, а потому требует рассмотрения на законодательном уровне.

На приеме Виктор Печень

На приеме Александр Борисевич

Комментируя итоги приема, Анатолий Линевич констатировал, что людей чаще всего волнуют бытовые вопросы, поэтому нужно на уровне местной власти пытаться в рамках законодательства помочь каждому. "Вместе с тем есть обращения и посложнее, где действительно нужно рассматривать вопрос на уровне законодательства", - добавил он.

По словам председателя райисполкома Виктора Гуторова, в районе регулярно проводятся приемы и прямые телефонные линии с жителями. "Ни одно обращение не остается без внимания. По каждому случаю мы стараемся помочь или найти подходящее решение. Другое дело, что финансовых возможностей на все не хватает. Но мы стараемся найти варианты", - добавил руководитель района.-0-

Фото Александра Хитрова