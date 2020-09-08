Вопросы благоустройства должны решаться при активном участии местных жителей - Линевич

8 сентября, Шумилино /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Решение вопросов благоустройства должно проходить с активным участием местных жителей. Такое мнение высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич по итогам прямой телефонной линии и личного приема граждан в Шумилино, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вопросы благоустройства широко затрагивают интересы людей, поэтому и решение должно проходить с их активным участием. Возможно, где-то на общественных началах. Именно общими усилиями нужно приводить все в порядок, так будет правильно", - сказал Анатолий Линевич.
Проблемы благоустройства кладбищ, мест захоронения воинов и погибших в годы войны мирных жителей возле деревень Барсуки и Борки озвучила жительница Новополоцка, уроженка Шумилинского района. Женщина подчеркнула важность ответственного отношения к сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. "Этой темой уже занимались, но надо еще раз посмотреть и привести все в порядок", - констатировал после обсуждения обращения с руководством райисполкома Анатолий Линевич. Он также предложил при проведении работ связаться с заявительницей.
На прямую телефонную линию обратилась работница сельхозпредприятия "Ловжанское", многодетная мать. В ближайшее время в ее семье ожидается появление пятого ребенка. В связи с двойной реорганизацией хозяйства женщина столкнулась с трудностями, в том числе финансовыми, в переоформлении документов на земельный участок и дом, которые находятся сейчас в собственности предприятия. "Этот вопрос надо взять на контроль и помочь решить", - подчеркнул Анатолий Линевич.
Нарекания жительницы дома №10 по ул.Юбилейной из райцентра вызвал результат капитального ремонта дома. По ее словам, работы длились почти 7 месяцев. Проблема возникла после их окончания: в доме начались осложнения с теплоснабжением. Также пенсионерка указала на ряд других недочетов, которые требуют пристального внимания и исправления. Анатолий Линевич поручил местным органам власти разобраться, почему так стало, а также проверить общее состояние дома. "Если что-то не так - исправьте", - заключил помощник Президента.
По вопросу начисления пособия по уходу за ребенком обратился житель деревни Суровни. Заявитель получил разъяснения по всем нюансам, касающимся его жизненной ситуации. Также в райисполкоме пообещали оказать необходимую поддержку.
С проблемой необходимости дополнительного выделения квот на реализацию алкогольной продукции на внутренний рынок пришел на прием руководитель ООО "Славянский продукт", которое занимается производством водки. В настоящее время выделенные предприятию квоты выработаны на 92%. "Распределением квот занимается правительство. Мы обратимся туда, но на перераспределение необходимо серьезное обоснование", - отметил заявителю Анатолий Линевич во время обсуждения обращения.
Тему использования тепловизоров и приборов ночного видения на охоте поднял на приеме работник лесхоза. Мужчина считает, что использование данной техники следует допускать только в присутствии егерей или после соответствующего уведомления лесохозяйственного учреждения. Заявитель считает, что данный вопрос касается безопасности, а потому требует рассмотрения на законодательном уровне.
Комментируя итоги приема, Анатолий Линевич констатировал, что людей чаще всего волнуют бытовые вопросы, поэтому нужно на уровне местной власти пытаться в рамках законодательства помочь каждому. "Вместе с тем есть обращения и посложнее, где действительно нужно рассматривать вопрос на уровне законодательства", - добавил он.
По словам председателя райисполкома Виктора Гуторова, в районе регулярно проводятся приемы и прямые телефонные линии с жителями. "Ни одно обращение не остается без внимания. По каждому случаю мы стараемся помочь или найти подходящее решение. Другое дело, что финансовых возможностей на все не хватает. Но мы стараемся найти варианты", - добавил руководитель района.-0-
Фото Александра Хитрова