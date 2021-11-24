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24 ноября 2021, 13:53

Вопросы ГСПК и садоводческого товарищества, ремонт двора: Рогащук провел прием граждан в Хойниках

Фото из архива
Фото из архива
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24 ноября, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Деятельность гаражного кооператива, ведение хозяйства в садоводческом товариществе, капитальный ремонт одного из дворов в Хойниках - эти и другие вопросы звучали сегодня на приеме граждан, который провел в Хойникском райисполкоме помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

Из Гомеля обратились представители одного из гаражных кооперативов, который объединяет 511 членов. Как рассказали пришедшие на прием, прежний председатель принимал только те решения, которые хотел, в администрации района его работу не контролировали. Спустя время на собрании председателя сняли, назначили нового, новые комиссии. Ревизионная комиссия сразу же начала проводить проверку. "В результате оказалось, что за 3 года недостача составляет Br34 тыс. Это годовой бюджет кооператива. Выявили Br2,5 тыс. незаконно выплаченной зарплаты, фальсификацию ведомостей", - озвучили итоги ревизии гомельчане. Они отметили, что заведено уголовное дело, однако считают, что учтены не все моменты. В вопросе будут разбираться компетентные органы.

Помощи в конфликтной ситуации просила семейная пара из Гомеля. Они купили участок в Гомельском районе в садоводческом товариществе в деревне Плесы. Функциональное использование - жилая усадебная зона. "Мы все обустроили, построили сарай, завели хозяйство: два бычка, кролики, куры. Все было нормально. Соседей все устраивало. Однако с начала года начались преследования, на нас подали в суд. Приезжала санстанция, дала заключение: все в идеальном состоянии", - подчеркнули на приеме супруги. Районный суд принял решение - освободить участок от крупных сельскохозяйственных животных и птиц. Областной суд оставил это решение без изменения. Прокуратура рассмотрит правильность принятия решения.

Жительница дома на ул.Колесника в Хойниках просила оказать содействие в выделении финансов для капитального ремонта дворовой территории - от бортового камня до устройства игровой и спортивной площадок. Женщина обратила внимание, что дому уже 41 год, но работы во дворе не проводились. Николай Рогащук поставил задачу районным властям включить названный адрес в план на следующий год. Однако, обратил внимание помощник Президента, необходимо, чтобы и сами жильцы приняли участие в процессе создания нового облика двора.

Еще один вопрос от жительницы райцентра касался расписания движения дизелей. "Из Хойников до Гомеля расписание хорошее, а вот обратно приходится долго ждать в Василевичах для пересадки - от 3 часов и более", - заметила она. Поручение помощника Президента Гомельскому отделению Белорусской железной дороги - рассмотреть возможность скорректировать расписание с учетом пожеланий людей.

Гомельчанин - глава фермерского хозяйства рассказал, что в 2020 году получил 95 га в Гомельском районе. Хотел развивать животноводство, в частности овцеводство, но до настоящего времени приступить к использованию участка не может. По словам мужчины, на обращения в райисполком о разрешительной документации для внутрихозяйственного строительства он получил отказ, так как в этой черте нельзя заниматься животноводством. Как выход из ситуации экологические службы предложили организовать домик рыболова со строительством прудового хозяйства. Однако и этот проект в силу различных обстоятельств не реализуется. Николай Рогащук поручил районным властям проработать вопрос. "Важно, чтобы земля была в порядке", - обратил внимание фермера он.

Поднимали жители региона на приеме и другие темы. По каждой даны конкретные поручения.

Подводя итоги приема граждан, Николай Рогащук подчеркнул: общение с людьми всегда полезно и ценно. Помощник Президента отметил, что на приемах нередко поднимаются системные вопросы, по которым затем вносятся предложения в Администрацию Президента, даются поручения Совету Министров. Эти вопросы прорабатываются, решаются, после систематизации вносятся изменения в законодательство.-0-

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