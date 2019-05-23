Вопросы международных отношений и дипломатии обсудят ученые на конференции в Витебске

23 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ІV Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. - начало ХХІ в.)" пройдет 23-24 мая в Витебском госуниверситете имени П.М. Машерова, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий аспирантурой университета, кандидат исторических наук, доцент Александр Косов.

В форуме примут участие более 70 исследователей из учреждений образования и научно-исследовательских центров Беларуси, России, Украины и Польши. Ученые будут обсуждать вопросы теории международных отношений, их источниковедения и историографии, дипломатии и внешней политики. Затронут и проблемы становления, развития современной системы международных отношений. Отдельно планируется рассмотрение вопросов, касающихся внешней политики и дипломатии Беларуси в 1918-2019 годах.

Также будет организован круглый стол "Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: политические, экономические, правовые, социокультурные аспекты" с участием в онлайн-режиме представителей Воронежского государственного университета.

Организаторами мероприятия выступают исторический факультет ВГУ имени П.М. Машерова, Институт истории Национальной академии наук Беларуси и Институт всеобщей истории Российской академии наук.-0-