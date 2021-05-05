Вопросы по недвижимости и земельным участкам преобладали на приеме граждан в Гомеле

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спорные вопросы по недвижимости и земельным участкам преобладали на личном приеме граждан председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчанин Михаил Шоломицкий озабочен вопросом приватизации квартиры. Мужчина не согласен с начисленной оценочной стоимостью недвижимости - Br35 тыс. По словам заявителя, эта цифра увеличена на более чем Br9 тыс. Сумма разбивается на 40 лет выплат. "Еще внуки мои будут платить. Сам много лет строил дома, а теперь столкнулся с такой ситуацией", - сказал мужчина. Он поинтересовался, можно ли вычесть из этой суммы стоимость чеков "Жилье". При этом таких чеков у него нет. К тому же сейчас они выведены из оборота, хотя в свое время значительно снижали стоимость жилья.

Генеральный директор жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Дмитрий Згурский объяснил, что приватизация длилась до 2016 года. "При этом ее сроки несколько раз продлевались, чтобы граждане смогли обдумать и решиться", - сказал он.

Горожанин аргументирует промедление с приватизацией жизненными обстоятельствами - он не собирался оставаться в городе.

"До 1999 года необходимо было обратиться в администрацию для начисления чеков. И 90% граждан воспользовались этой возможностью. Государство всех наделило одинаковыми правами. Закон один для всех. Почему же вы не воспользовались возможностью своевременно?", - уточнил губернатор. По чекам однозначно помочь невозможно. Геннадий Соловей поручил еще раз изучить вопрос в соответствии с юридической базой.

Озеленитель с 50-летним стажем, фермер из Гомельского района Николай Горохов переживает за сложившуюся ситуацию - у него изымают участок в деревне Бацунь Буда-Кошелевского района. "Техники у меня хватает, всего достаточно", - сказал он. Фермер пригласил председателя облисполкома в свое хозяйство. Губернатор принял приглашение. В середине мая изучит ситуацию на месте, проанализирует все показатели работы.

У опытного фермера было и несколько предложений. В частности, его волновал вопрос производства качественных лопат. Поэтому предложил наладить выпуск инструмента с высокой эффективностью в регионе. По мнению Николая Горохова, работающие на земле оценят их по достоинству. Затронул горожанин также различные аспекты земледелия, использования современной техники, а также производство новых моделей.

Жительницу деревни Новая Уза Буда-Кошелевского района на прием губернатора также привели вопросы недвижимости. Она живет в ветхом доме. Женщине предлагают два варианта: отдельную комнату в больнице сестринского ухода или частный дом в деревне Потаповка. Это временная мера - в 2022 году сельчанке предоставят квартиру в социальном новострое. Пока строится дом, для нее подыскивают и другие варианты. Губернатор связался с председателем райисполкома: в районе готовы предоставить и другое временное жилье для пенсионерки при первой же возможности.

По мере снятия проблемных вопросов по итогам таких приемов губернатору предоставляют отчет. Так, в конце апреля положительно разрешен вопрос жителя агрогородка Красное Гомельского района. На участке дороги Н4090 Северо-Западный обход между проезжей частью и тротуаром установили перильное ограждение для безопасности пешеходов.

Больной темой для жительницы девятиэтажки на проспекте Октября областного центра оставалась течь кровли. Женщина обратилась на прямую линию губернатора. На днях главе региона предоставили акт выполненных работ с многократным контролем и дополнительными обследованиями, проведенными в разные сезоны и погодные условия. После устранения дефектов кровли следов залития не было ни после таяния снега, ни после весенних дождей - горожанка удовлетворена.

Проработана и транспортная инфраструктура микрорайона-новостроя Южный в Гомеле. В частности, по обращению местного жителя в схему автобусного маршрута Медгородок - Южный добавлен заезд на улицу Ручьевую, включены две остановки.

Озвученные на приеме вопросы взяты на контроль.-0-