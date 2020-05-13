Вопросы по поддержке трудовых коллективов преобладают на прямых линиях - сенатор

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы поддержки трудовых коллективов и занятости преобладают во время прямых телефонных линий. Граждан интересует возможность получения материальной помощи, и они имеют на это право, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.

Сенатор пояснил, что дополнительная поддержка трудящихся предусмотрена в коллективных договорах. "Сегодня между нанимателем и работником колдоговором закреплены дополнительные гарантии. Это выплаты к отпуску, за стаж работы, к летней оздоровительной кампании, к новому учебному году и многие другие", - рассказал он. За апрель такую поддержку на Br300 тыс. получили работники предприятий, учреждений и организаций различной формы собственности в Гомельской области.

По словам Алексея Неверова, коллективный договор - реальная возможность взаимодействия с руководством. Он позволяет улучшить условия работы, добиться бонусов и определенных гарантий взамен на честный труд и добросовестное исполнение обязанностей. В этом документе можно закрепить дополнительные права работников и гарантии их реализации с учетом специфики работы конкретной организации. Это предоставление дней отдыха в связи со свадьбой или рождением ребенка, дополнительного отпуска за продолжительный стаж, выделение транспорта в связи с бракосочетанием, выплата матпомощи для подготовки детей к новому учебному году, а также работникам, в том числе на заслуженном отдыхе, к юбилейным датам и многое другое.

Значительная часть вопросов, поступающих от граждан, требует детальных разъяснений законодательства. К примеру, во время последней телефонной линии гомельчанка уточняла, как ей поступить, поскольку наниматель без причин отказывается принимать ее заявление об увольнении по собственному желанию. Женщина работает по трудовому договору и хочет знать, как решить проблему и не нарушить закон.

"Трудовой договор, заключенный с работником на неопределенный срок, может быть прекращен по желанию работника в соответствии с п.3 ч.2 ст.35 ТК. Основанием для начала процедуры увольнения является заявление работника. При этом человек не обязан указывать мотивы и причины увольнения. Свои намерения работник должен обозначить за месяц до предполагаемой даты увольнения", - разъяснил председатель областного объединения профсоюзов. Как вариант для горожанки - направить заявление заказным письмом с уведомлением. При этом доказательством его существования могут быть квитанция об отправке, уведомление о вручении при отправке заказным письмом и т.д. По окончании срока предупреждения женщина вправе прекратить работу, а наниматель обязан уволить подчиненную.

Как рассказал Алексей Неверов, гомельчане достаточно активно пользуются правом проконсультироваться и задать наболевшие вопросы. В числе самых волнующих тем - проблемы ЖКХ, начисления пенсий и зарплат, озеленения и благоустройства.-0-