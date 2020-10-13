Вопросы развития молодежной политики обсудили в Мозыре

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональная дискуссионная площадка по актуальным вопросам молодежной политики развернулась в Мозыре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Полигон мнений объединил представителей всех полесских регионов, общественных организаций, предприятий, ученых, учителей, госслужащих, депутатов, авторов молодежных инициатив и проектов. В качестве экспертов выступили известные социологи, народные избранники, молодежные лидеры и другие.

"Наша молодежь активная, инициативная, с горящими глазами, а главное - мы с ней на одной волне, едины в позиции и мнении о развитии страны в будущем", - рассказали модераторы форума.

Участники дискуссии работали в трех секциях: "Реализация государственной молодежной политики как значимый фактор формирования и развития кадрового потенциала региона", "Создание условий для самореализации молодежи" и "Патриотизм и нравственность - важнейшие направления в работе с молодежью".

Предложения молодых инициаторов касались законодательной поддержки волонтерства, организации социальных проектов и других направлений.

Продуктивная дискуссия в выбранном формате позволила обсудить и сформулировать ряд предложений и идей по дальнейшему совершенствованию молодежной политики в стране. Как рассказали организаторы цикла мероприятий, все предложения будут аккумулированы и направлены для рассмотрения республиканскими органами госуправления для дальнейшего внедрения в жизнь.

Следующие два дня форума будут посвящены совершенствованию работы отраслей культуры, а также физической культуры и спорта. Днем ранее на площадке обсуждали вопросы конституционного реформирования и партийного строительства.

Инициатор диалоговой площадки - Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина при поддержке Гомельского облисполкома.-0-