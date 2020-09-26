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26 сентября 2020, 13:55

Вопросы, с которыми люди обращаются к власти, должны иметь практическое продолжение - Заяц

Леонид Заяц во время прямой линии
Леонид Заяц во время прямой линии
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26 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы, которые поднимаются во время прямых телефонных линий, должны иметь практическое продолжение. Такое мнение журналистам высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц после прямой телефонной линии, которая прошла сегодня в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время прямой линии
Во время прямой линии

"Вопросы, которые поднимаются во время прямых телефонных линий, должны иметь практическое продолжение. Не под силу одному человеку решить проблему, которая касается взаимодействия нескольких структур и разных организаций: где-то нужно дорогу проложить, остановку перенести или дерево спилить, - отметил Леонид Заяц. - Есть и глобальные вопросы, которые требуют времени. А то, что можно решить в ближайшее время, - не откладывается. По прежним обращениям мы получили сегодня сразу несколько благодарностей: местные исполнительные органы помогли с установкой забора пенсионерке, в одной из деревень по просьбе жителей перенесли автобусную остановку. Люди благодарны, что их проблемы не оставили без внимания".

Во время прямой телефонной линии поступил 31 звонок. Большая часть вопросов касалась благоустройства территорий, сферы жилищно-коммунального хозяйства, улучшения условий жизни в населенных пунктах. Звонки были из разных районов области.

Могилевчанка обратилась на прямую линию с просьбой обустроить возле подъезда пандус. У женщины есть проблемы со здоровьем, ей трудно выходить на улицу. До этого она обращалась в ЖЭУ, но там пенсионерке ответили, что для этих целей нет денежных средств. После этого женщина оставила заявку в службе 115, но ей рассказали, что в следующем году будет ремонтироваться дом, тогда и сделают. "Сейчас такая хорошая погода, а я даже из дома не могу выйти", - поделилась проблемой заявительница.

Леонид Заяц поручил ответственным службам в самые короткие сроки решить эту проблему. "Нам нужно беречь пожилых людей, поэтому не откладывайте и сделайте удобный спуск", - прокомментировал губернатор.

Несколько звонков поступило с просьбами сделать дороги в деревнях Могилевского района. Одной из обратившихся была жительница деревни Грибаны. Женщина попросила привести в порядок дорогу до кладбища. Леонид Заяц пообещал взять на контроль ситуацию с дорогами в малых населенных пунктах района. "Мы будем следить за этими вопросами и стараться решать сложившиеся проблемы в самые короткие сроки", - отметил председатель Могилевского облисполкома.

Еще одна могилевчанка попросила обратить внимание на состояние зоны отдыха в одном из районов областного центра. Женщина сказала, что там уже провели большую работу: благоустроили территорию, установили детскую площадку. Однако до конца дело не довели: качели не повесили, скамейки не поставили, а у детской площадки постоянно собирается вода. Женщине ответили, что в ближайшее время будут исправлены все недочеты.

Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич
Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич

Жительница Мстиславля обратилась с вопросом, появится ли в городе общественная баня. Женщине ответили, что к 7 ноября новая баня в их городе будет сдана в эксплуатацию.

Жителя Кричева волновала дальнейшая судьба памятника Ленину, который установлен в центре города. Мужчине рассказали о необходимости сделать город современным и удобным для всех жителей. Леонид Заяц подчеркнул, что решение по памятнику будет приниматься вместе с жителями Кричева.

"Проблем, которые нужно решать сегодня, немало и их нельзя откладывать в долгий ящик. Власть должна слышать граждан, оперативно реагировать на их обращения. Это позволит поднять уровень жизни людей и доверия к представителям власти. Своими действиями мы должны консолидировать людей, сближать и роднить наше общество", - подвел итог Леонид Заяц.-0-

Фото Олега Фойницкого

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