Вопросы с вредными производствами вблизи жилья в Минской области решены после приема граждан Сергеенко

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две проблемы с размещением производств в непосредственной близости от жилых домов решены в Минской области после выездного приема граждан с участием главы Администрации Президента Игоря Сергеенко, который прошел 15 сентября в Воложинском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в райисполкомах столичного региона.

Жителей улицы Марины Молокович поселка Колодищи Минского района долгое время волновали проблемы шума, древесной пыли и резких запахов, которые, по мнению заявителей, возникали в результате деятельности частного предприятия по производству мебели. "Цеха размещались в непосредственной близости от жилых домов. По словам жителей, порой распиловочные станки шумели даже в выходные, в воздухе постоянно чувствовался резкий запах. Это доставляло дискомфорт жителям поселка, некоторые начали задумываться о переезде. Вопрос пытались решить с владельцем самостоятельно, однако ни к чему не пришли. Ситуация изменилась месяц назад, когда с коллективной просьбой о решении проблемы обратились к главе Администрации Президента Игорю Сергеенко", - рассказали в Минском райисполкоме.

По его распоряжению была инициирована проверка деятельности производства, во время которой измерили шум в помещениях и на территории предприятия, сделали замеры выброса пыли в атмосферу, а также оценили санитарное состояние помещений. Нарушений не выявили, однако владелец предприятия по законодательству был обязан проводить измерение шума и выбросов пыли регулярно за свой счет. Чтобы не беспокоить местных жителей, предприниматель принял решение покинуть арендуемое помещение и переехать на площадку в отдалении от жилой застройки в район Заславля. По его словам, новое место его полностью устраивает.

Аналогичную проблему решили жители деревни Прошика Крупского района. Здесь частное предприятие по деревообработке, производству пеллет и топливной щепы размещалось в 20 метрах от жилых домов. Оно функционировало несколько лет, но по мере наращивания объемов производства начали появляться претензии от местных жителей. На приеме граждан у Игоря Сергеенко один из сельчан рассказал, что при работе предприятия по деревне всегда стелется дым, воздух из-за выбросов в населенном пункте и его окрестности всегда тяжелый.

"По распоряжению главы Администрации Президента вопрос взяло на контроль Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Были инициированы проверки, во время которых обнаружили нарушения санитарных норм и проблемы с документацией. Работа предприятия приостановлена. Там наводят порядок, устраняют нарушения, после чего соответствующие органы будут рассматривать вопрос о продолжении деятельности производства в данном месте. При необходимости будем предлагать площадки для размещения производства на базе неиспользуемого имущества в отдалении от населенных пунктов. Мы заинтересованы, чтобы решить проблему и местных жителей, и предприятия, где работают около 160 человек. Сделаем все возможное, чтобы все остались довольны", - рассказали в Крупском райисполкоме.

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко 27 октября примет участие в заседании Вилейского райисполкома, а также в 12.00 проведет там личный прием граждан.-0-