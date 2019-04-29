Вопросы школьного краеведения обсудят на республиканском форуме в Иваново

29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Республиканский краеведческий форум "Концептуальные подходы в организации краеведческой деятельности как средство приобщения учащихся к познанию малой родины" пройдет 3-4 мая на базе учреждений образования Ивановского района, сообщили БЕЛТА в Брестском облисполкоме.

Педагоги будут обсуждать вопросы школьного краеведения, выработают новые направления деятельности в системе краеведческой работы с учащимися в преддверии 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в связи с Годом малой родины. Участники обменяются мнениями о возможностях гражданско-патриотического воспитания учащихся средствами туристско-краеведческой деятельности, поделятся опытом сочетания теории и практики.

Помимо пленарных заседаний и круглых столов, программа форума предусматривает знакомство с туристическим потенциалом Ивановского района. Гости посетят музейный комплекс Наполеона Орды в агогородке Вороцевичи, Мотольский музей народного творчества и археологический музей "Нашы карані", ознакомятся с достопримечательностями агрогородка Мотоль. В планах также посещение Ивановского районного центра туризма и краеведения детей и молодежи, знакомство с работой эколого-краеведческих объединений "Ясельда" и "Неруш".

Открытие и пленарное заседание пройдет на базе средней школы №4 Иваново.

Форум педагогических работников проводится с целью совершенствования краеведческой деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию учащейся молодежи.

В мероприятии примут участие представители Министерства образования, Министерства культуры, главных управлений по образованию облисполкомов и комитета по образованию Минского горисполкома, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, ученые и педагоги-краеведы из всех регионов Беларуси.-0-