Вопросы страхового стажа, несанкционированной парковки обсуждали в общественной приемной в Гомеле

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы страхового стажа, несанкционированной парковки на зеленой зоне озвучили сегодня жители Гомельского региона в общественной приемной при облисполкоме. Телефонную линию и прием граждан провел начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию дозвонилась гомельчанка и озвучила свои предложения по страховому стажу людей, которые ухаживают за инвалидами первой группы. "Это работа тяжелая, круглосуточная, без отпусков. Труд этих людей очень важен, даже если это уход за родными. Однако он не засчитывается в страховой стаж. Считаем важным пересмотреть этот вопрос, чтобы время ухода входило в страховой стаж", - отметила жительница областного центра. "Спасибо за предложение. Оно будет направлено для изучения", - ответил Александр Васильев.

Обратившийся на прием мужчина рассказал: в Гомеле по улице Оськина на зеленой зоне постоянно паркуются автомобили. "В день иногда вызываю ГАИ по несколько раз. Машины заезжают через тротуар, его разбомбили", - описал ситуацию мужчина. Он считает необходимым убрать несанкционированную стоянку. Также он озвучил вопрос об имущественном ущербе. Начальник УВД поблагодарил обратившегося за гражданскую позицию. "Ваши обращения будут изучены, и по ним будут приняты меры", - сказал он.

Поднимали жители региона и другие темы. По мнению начальника УВД, прямой диалог и во время прямых линий, и на личных приемах позволяет более оперативно решать вопросы, с которыми обращаются люди. "В прошлом году в УВД Гомельского облисполкома отмечено снижение письменных обращений граждан на 12%. Это мы связываем с тем, что много проведено прямых телефонных линий и личных приемов руководителями органов внутренних дел региона. Эти формы работы позволяют значительно сократить сроки от поступления обращения до получения ответа. На многие вопросы заявители получали ответы уже при обращении", - отметил Александр Васильев.

Общественная приемная при Гомельском облисполкоме начала работать 12 ноября. "В феврале 2021 года представители всех регионов Беларуси - люди разных социальных групп, профессий и возрастов - обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании. Жители Гомельской области могут принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства", - отметили в облисполкоме. Предложения можно оставить в общественной приемной во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: Гомель, пр.Ленина, 2, каб.106. Мнения и инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37. С графиком работы можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе "Общественная приемная".-0-