Вопросы зарплат и арендного жилья обсуждались во время телефонной линии Примы в Минске

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К традиционным вопросам ЖКХ и строительства жилья, которые поднимают минчане во время прямых телефонных линий и на приемах граждан, стали прибавляться обращения, связанные с работой экономики в условиях пандемии. Об этом рассказал помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима во время прямой телефонной линии в Партизанском районе столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно на всех приемах граждан и во время проведения прямых телефонных линий всегда звучат вопросы, связанные с работой ЖКХ, всегда волнуют минчан темы строительства и жилья. Во время текущей телефонной линии появились вопросы, связанные с ситуацией на рынке труда в условиях пандемии", - заметил Виталий Прима.

Обратившихся сегодня к помощнику Президента - инспектору по Минску, действительно, волновали различные вопросы, в первую очередь о строительстве жилья, в том числе сверхнормативного. Звонили и по поводу реализации имущественных прав при сносе жилого фонда. Не остались без внимания горожан и вопросы ЖКХ, которые главным образом касались благоустройства территорий. Например, минчанка, проживающая по ул.О.Кошевого, рассказала, что на ее дворовой территории благодаря обращениям в местную администрацию построили новую лестницу, но пользоваться ей зачастую невозможно: внизу постоянно скапливаются лужи. Ей пообещали в ближайшее время выехать на место и оценить масштаб проблемы, чтобы принять меры.

Немало озвученных сегодня вопросов касалось также арендного и социального жилья, сохранения имущественных прав. По словам дозвонившегося минчанина, у него конфискуют квартиру, поскольку его супруга находится в местах лишения свободы. Однако в помещении проживают и другие члены семьи, в том числе инвалид пенсионного возраста. Помощник Президента обещал детально ознакомиться с ситуацией и помочь найти выход.

Пытались обратиться к инспектору по Минску и жители других регионов Беларуси. Посодействовать в решении жилищного вопроса попросил гомельчанин, который является ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС, живет 25 лет в общежитии и 15 лет стоит на очереди на улучшение жилищных условий. "Некоторые вопросы, с которыми обратились впервые или которые не рассматривали на уровне местных властей, я, естественно, перенаправлю своим коллегам. Ну а в тех случаях, когда заявители прошли все этапы рассмотрения в своем регионе и не получили исчерпывающего ответа, наверное, будем рассматривать на республиканском уровне", - озвучил свою позицию Виталий Прима.

Поднималась сегодня и тема своевременной выплаты заработной платы. Работник одной из компаний по обслуживанию жилых домов пожаловался на нанимателя. Тот в течение трех месяцев отказывает сотрудникам в оплате труда в полной мере - некоторые специалисты уже недополучили около Br3 тыс. Вопрос направят в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, контролирующий работу всех предприятий столицы.

Директор Республиканского театра белорусской драматургии обратилась к помощнику Президента - инспектору по Минску от лица группы актеров, которые проживают в арендном жилье, с просьбой уменьшить плату за квартиру на период пандемии. Она заметила, что в нынешних условиях зарплата артистов уменьшилась почти в два раза, у многих возникают временные финансовые трудности. "По данному вопросу в первую очередь необходимо поднимать действующее законодательство. В рамках его проработаем, как мы можем пойти навстречу обратившимся. Если действующий закон не позволяет одномоментно решить вопрос через снижение арендной платы, то будем его рассматривать совместно с комитетом по культуре с целью повышения доходов такой категории граждан", - пояснил Виталий Прима.

Он также добавил, что все сегодняшние обращения поставлены на контроль. Даны соответствующие поручения службам города, чтобы в каждой ситуации были приняты необходимые меры для решения вопросов граждан.-0-