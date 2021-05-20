Вопросы жилищных правоотношений обсуждались на личном приеме у Исаченко

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко посетил Мядельский район Минской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

В агрогородке Нарочь Анатолий Исаченко провел личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц, а также прямую телефонную линию. Были рассмотрены вопросы, касающиеся жилищных правоотношений.

Зампредседателя Совета Республики также встретился с руководством Мядельского районного исполнительного комитета, посетил Нарочскую среднюю школу №1, где пообщался с представителями педагогического и ученического коллективов.-0-