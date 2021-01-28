Вопросы ЖКХ и здравоохранения: в Гродненском облисполкоме оценили работу с обращениями граждан

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области снижается количество обращений граждан. Основными темами в 2020 году стали ЖКХ и здравоохранение, сообщил журналистам председатель облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассмотрели итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 году. За год в исполнительные и распорядительные органы области поступило 13,4 тыс. обращений. По сравнению с 2019-м их количество уменьшилось - в местные органы поступило на 6% меньше вопросов, в облисполком - на 1,3%. Снижается и количество повторных обращений.

"Это свидетельствует о том, что работа с обращениями граждан проводится на системной основе. Каких-то серьезных недостатков в ее организации нет. Это, прежде всего, эффективный механизм взаимодействия власти и людей, правда, стоит еще более оперативно реагировать на вопросы. Важно также работать на опережение в выявлении проблем и решать их до того, как они станут темой для обращений", - отметил Владимир Караник.

Он подчеркнул, что тематика обращений в 2020 году серьезных изменений не претерпела. В лидерах по-прежнему вопросы, связанные с системой ЖКХ, строительством жилья и дорог, благоустройством.

"Кроме того, в 2020 году возросло количество обращений на тему здравоохранения. Связано это, конечно, с пандемией коронавируса. Людей интересовали наличие либо отсутствие масок, антисептиков, организация оказания медпомощи. Надо отдать должное нашей медицине, вопросы эти носили больше справочный характер, а не свидетельствовали о каких-то серьезных проблемах", - пояснил Владимир Караник. К слову, в области на протяжении нескольких недель отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусом и пневмониями.

Во время заседания исполкома отмечалось, что зачастую причиной обращения в органы власти является недостаточная информированность граждан. Владимир Караник обратил внимание, что для улучшения качества жизни людей делается немало, но порой об этом на местах не говорят. "Возникающий информационный вакуум может заполняться слухами или недостоверной информацией. Такого, конечно, быть не должно", - подчеркнул он.

Как отмечалось во время заседания исполкома, большинство вопросов можно и нужно решать на местном уровне. Формальный подход, безразличие, а также невыполнение данных обещаний недопустимы.-0-