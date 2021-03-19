Вопросы ЖКХ занимают 32% среди всех обращений к депутатам Мингорсовета

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди обращений граждан и юридических лиц к столичным депутатам преобладают темы работы жилищно-коммунальных службы. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель постоянной комиссии Мингорсовета по гласности, самоуправлению и правопорядку Роман Никонов перед 25-й внеочередной сессией Мингорсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Никонов просил депутатов признать удовлетворительной работу с обращениями граждан. "За год проведено более 1,3 тыс. личных приемов и телефонных линий, на которых принято около 1,8 тыс. избирателей. Состоялось более 650 встреч в учебных заведениях и трудовых коллективах и т.д. Даны 92 отчета перед избирателями по депутатской деятельности", - отчитался он.

"32% всех обращений - это работа жилищно-коммунальных служб, их услуги. Еще 14% обращений - это правовые вопросы. Мы никуда от этого не денемся - политическая жизнь последних месяцев весьма активная. На третьем месте жилищные вопросы, темы благоустройства и капитального ремонта", - сказал Роман Никонов.

Помочь заявителям получается по-разному. "Бывает, личное участие депутата работает, бывает - через службы. Я как-то поднимал вопрос на диалоговых площадках о том, что депутату нужно иметь свой небольшой контролируемый бюджет. Таким образом он может более оперативно решать незначительные вопросы. Допустим, поставить лавочку. Порой такие мелочи требуют долгих согласований, даже межбюджетный трансферт приходится применять", - высказал свою инициативу депутат.

Он добавил, что нельзя забывать о территориальных органах самоуправления - это основа местного самоуправления, чтобы подталкивать граждан к инициативам на местах.

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