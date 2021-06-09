Воркаут-площадка или скейт-парк: в Малорите планируют обустроить зону активности для детей

9 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите (Брестская область) планируют обустроить спортивную площадку для детей и молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель райисполкома Михаил Баценко.

Михаил Баценко ведет блог в Facebook. На своей странице он рассказывает об экономической и социальной жизни Малоритского района, его исторических и туристических достопримечательностях. Также руководитель публикует посты с планами по развитию региона. "Думаю, нам не хватает площадки для воркаута. Предлагаю место в парке. Вместе сделаем наш город территорией здоровья", - предложил Михаил Баценко.

Малоритчане включились в обсуждение. В диалоге местные жители высказали заинтересованность в скейт-парке. "Посмотрим на его стоимость и, возможно, вместо воркаут-площадки сделаем скейт-парк. Изучаем общественное мнение. Жители склоняются, что спортплощадку можно обустроить возле "военного" озера в районе новой застройки, чтобы дети там могли заниматься. Определяемся", - пояснил председатель райисполкома.

Новая спортивная площадка в Малорите может появиться уже в этом году. Оборудовать ее планируется за счет привлечения спонсорской помощи.-0-