Воркаут-площадки планируется обустроить в трех районах Брестской области в этом году

3 апреля, Пинск /Корр. БЕЛТА/. В трех районах Брестской области в текущем году планируется обустроить воркаут-площадки, а в Бресте увеличат количество уличных тренажеров. Об этом сообщил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время встречи со студентами Полесского государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области наблюдается положительная динамика развития физкультурно-спортивной активности населения. Во многом этому способствует целенаправленная работа по укреплению материально-спортивной базы, обеспечению доступности и качества услуг. Загрузка спортивных объектов в прошлом году составила 88%. Среди молодежи востребованы площадки нового поколения. Мы будем развивать их, прежде всего в городах", - отметил Анатолий Лис.

В Брестской области построено 13 воркаут-площадок. В планах на текущий год строительство еще трех - в Жабинковском, Пружанском и Столинском районах. В Бресте намечено расширить сеть уличных тренажеров. По словам губернатора, главным преимуществом таких спортивных комплексов является возможность поддержания физической формы в любое удобное для человека время. Он привел в пример воркаут-площадку в Пинске. "Знаю, что в городе современная воркаут-площадка, что там регулярно проводятся региональные турниры, интерес к которым возрастает с каждым годом", - сказал председатель облисполкома.

Посещая Полесский государственный университет, Анатолий Лис познакомился с научными разработками вуза, а также встретился со студентами и преподавателями. В течение двух часов молодые люди задавали вопросы о различных аспектах развития Брестской области. Они интересовались перспективами международного сотрудничества, транспортной инфраструктуры, социальной поддержки населения, повышения уровня жизни в сельской местности и другими темами.-0-