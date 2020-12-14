Воркшоп Деда Мороза, киноелка и косплей-вечеринка - библиотеки Могилева отметят новогодние праздники

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новогодние праздники отметят библиотеки Могилева чередой тематических мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщила заведующая отделом библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

С 14 декабря стартует новогодний DVIZH/ДВИЖ "Улетные елки, или технология волшебства", который подарит своим участникам массу сюрпризов и подарков в формате оффлайн и онлайн. "Могилевчан и гостей города на лендинг-страничке новогоднего ДВИЖа и в аккаунтах учреждения в соцсетях ждут авторское чтение новогодних книг, праздничные стримы, воркшоп-мастерские Деда Мороза, святочные гадания, литературные шарады, снежные бродилки, киноелка и многое другое", - отметила Елена Шепелева.

Для участников новогодних мероприятий организаторы подобрали наиболее актуальные вопросы и ответы, волнующие многих в период ожидания новогодних чудес, на лендинг-странице в разделе "Hi-tech Елка, или Новогодние фишки". Для тех, кто хочет порадовать близких подарками, сделанными своими руками, в Instagram-аккаунтах учреждения будут работать воркшоп-мастерские Деда Мороза.

Всех книголюбов приглашают познакомиться с новогодним книжным "Хит-парадом-2020" и получить персональный чек-лист от Деда Мороза на лендинг-странице ДВИЖа, а в Instagram -акаунте public_libraries_mogilev - стать участником "Библиосказов в зимнюю ночь", где авторы будут читать свои новогодние произведения. Хорошее настроение и яркие впечатления на весь следующий год подарит "Новогодний чудесаж" со святочными гаданиями, литературными шарадами, снежными бродилками. Новогодние фильмы, челленджи и марафоны ожидают киноманов на "КиноЕлке".

Всем ребятам предлагают провести зимние каникулы необычно: зажечь на косплей-вечеринке "Ураган приключений" (детская библиотека-филиал №2, ул. Циолковского, 10) и новогодней ice-parti "Тайны Снежной королевы" (детская библиотека-филиал им. А.С. Пушкина, пр-т Пушкинский, 36), посетить сhristmas stori "Рождественская магия заснеженного Хогвартса" (библиотека-филиал №6, пр. Шмитда,28) и стать настоящим чародеем на "Новогоднем Шурум-Буруме" (детская библиотека-филиал №9, ул. Крупской, 184).

"Приглашаем всех стать участниками art-челленджа "УЛЕТные Елки". Для этого нужно сделать фото с новогодней елкой и разместить его в любой соцсети с хештэгом #УЛЕТные_ЕлкиМогилев", - рассказали организаторы.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (0222) 42-83-53.-0-