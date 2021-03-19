Воронюк: приоритет молодежной госполитики - помочь выстроить жизнь и карьеру в стране

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском облисполкоме сегодня с молодыми жителями региона состоялся "Открытый диалог: "БРСМ: вчера, сегодня, завтра", передает корреспондент БЕЛТА.

"За 18 лет своего существования союз молодежи состоялся как общественное объединение, это бренд современной Беларуси. Но время не стоит на месте, нужно меняться. У нас определены ключевые направления для развития, у каждого региона будут какие-то свои идеи, - сказал первый секретарь центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк. - Сегодня у человека есть все возможности для труда и продвижения по карьерной лестнице. На это должны быть заточены все позиции государственной молодежной политики. Чтобы молодой человек, пользуясь социальным лифтом, мог выстроить свою жизнь и карьеру в родной Беларуси".

Например, сейчас прорабатывается вопрос создания единого портала, где будут аккумулироваться молодежные инициативы и идеи. Там также будет представлена новая система грантов, которую, по словам Дмитрия Воронюка, планируют реализовать в ближайшие два-три года. Молодым людям предоставится возможность подать заявку и получить капитал на реализацию идеи.

Молодежный лидер подчеркнул, что самые интересные проекты рождаются на местах: в школах, районах и городах. Затем их подхватывают другие регионы. В частности, Брестская область инициировала отдельные волонтерские проекты, патриотические, студотрядовские. Таким примером может быть "Марафон мужества", маршрут которого пролегает по местам боевой славы. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко намерен поучаствовать в этом проекте вместе с молодежью. Предварительно старт марафона намечен на апрель.

"Это очередной шаг, который говорит, что мы помним наших предков, завоевавших Великую Победу", - сказал Юрий Шулейко. При этом он добавил, что молодым людям нужно более глубоко изучать историю. "Молодежь Брестской области прогрессивная. Сегодня предложен ряд проектов, у которых есть потенциал, и они должны воплощаться в жизнь. Молодых людей нужно тонко чувствовать, давать свободу для смелого высказывания идей, слышать на местах, чтобы они понимали: их предложения нужны и будут полезны обществу", - подчеркнул губернатор Брестской области.

Участниками мероприятия стали около 100 человек: студенты и работающая молодежь, командиры и комиссары студотрядов, волонтеры. Молодые люди обсудили предложения, которые лягут в стратегию развития БРСМ до 2025 года.-0-