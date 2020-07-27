Восемь новых белорусских микропроектов получат гранты по программе трансграничного сотрудничества

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Восемь новых белорусских микропроектов на тему "Наследие" получат гранты по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель представительства программы в Бресте Марина Кивель.

По результатам третьего конкурсного набора Совместный мониторинговый комитет (СМК) программы одобрил к финансированию три проекта из Брестской области, четыре - из Гродненской и один - из Минской. Общий бюджет проектов оценивается в 204,3 тыс. евро.

В трех случаях белорусские заявители являются ведущими бенефициарами. Так, получит финансирование проект отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Малоритского райисполкома "Вектор в прошлое. Развитие традиционной культуры как драйвер роста туристического потенциала". Одобрен также проект отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пружанского райисполкома "Культура региона Беловежской пущи - через общее наследие к трансграничному сотрудничеству". Гродненское областное отделение общественного объединения "Республиканский туристско-спортивный союз" инициировал проект "Мелодия Тызенгауза - создание музыкальных и зрелищных традиций для продвижения общего историко-культурного наследия Гродно и Сокулки".

Клинический родильный дом Минской области выступает партнером проекта "Продвижение местной истории медицины в Седльце и Минске". Ошмянский райисполком внесет свою лепту в реализацию проекта "Наследие рядом с нами". Гродненский государственный университет имени Янки Купалы будет участвовать в проекте "Защита природного наследия трансграничных рек Марыхи и Черной Ганчи", а отдел культуры Новогрудского райисполкома и местный культурно-просветительский фонд "Щорсы и Хрептовичи" - в проекте "Две культуры в одном горшке".

Третий конкурс проектов был запущен в связи с тем, что не были использованы все средства, предусмотренные для микропроектов второго набора. В конкурсе участвовали 178 заявок. СМК принял решение о софинансировании 26 проектов (22 по приоритету "Продвижение местной культуры и истории" и четыре - по приоритету "Продвижение и сохранение природного наследия"). Также утвержден резервный список из 11 перспективных проектов. Победившие заявки представляют 12 регионов. Общая сумма денежных средств, которые будут выделены в качестве софинансирования, составляет 1,4 млн евро. В течение полугода планируется подписание контрактов с бенефициарами.-0-