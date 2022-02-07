Восемь новых рынков сбыта появилось на экспортной карте "Гомельдрева" в 2021 году

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь новых рынков сбыта появилось на экспортной карте ОАО "Гомельдрев" в 2021 году. Такую информацию озвучили на предприятии сегодня во время встречи с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор "Гомельдрева" Геннадий Коротченко отметил, что в минувшем году ОАО отгружало свою продукцию в 33 страны мира. В топ-3 импортеров - Россия, Украина, Казахстан. Новыми рынками сбыта в прошлом году стали Узбекистан, Великобритания, Индия, Италия, Ливан, Франция, Финляндия, Швеция.

"Объем экспорта по итогам 2021-го складывается в размере $72,5 млн, темп роста к позапрошлому году более 180%. Удельный вес экспорта в выручке составляет 87%", - привел цифры руководитель. Он обратил внимание, что если по мебели предприятие уже узнаваемо, особенно в странах СНГ, то по напольным покрытиям гомельский производитель только входит на рынок.

В прошлом году заметно вырос интерес зарубежных покупателей к таким позициям ОАО, как шлифованная и ламинированная плита МДФ, фанера, мебель, пиломатериалы.

Иван Крупко поинтересовался портфелем заказов на 2022 год. Как рассказали на предприятии, после некоторого перерыва сделаны первые отгрузки в Канаду и Израиль. Наращиваются объемы поставок мебели в Германию, сотрудничество с которой начато с 2020 года. В Великобританию отправляют плитную продукцию, фанеру, МДФ. В эту же страну прорабатывают и логистику по поставкам ламинированного напольного покрытия.

В целом минувший год стал весьма успешным для предприятия. Объем производства промышленной продукции в фактических ценах достиг отметки в Br210,3 млн, темп роста к 2020 году - 185,3%. Рентабельность продаж превысила 30%.

За последние 5 лет ОАО "Гомельдрев" стабильно наращивает объемы производства продукции, растет выручка на одного работника. В планах на нынешний год выйти на темп роста объема производства в 109% к уровню 2021-го, по экспорту - в 103%.

На встрече с губернатором обсуждали и вопрос обеспечения сырьем. Как было отмечено, предприятие арендует участки лесного фонда для собственной заготовки. По словам Геннадия Коротченко, при потребности в 550 тыс. куб.м на трех лесопунктах ОАО заготавливает более 220 тыс. куб.м. При этом большое внимание уделяют и тому, чтобы в целом производство было практически безотходным. Например, из пыли, полученной при шлифовании фанеры, изготавливают древесные топливные брикеты.

В беседе с председателем облисполкома шла речь и о резервах дальнейшего роста и стратегии развития, социальной и кадровой политике на предприятии.

ОАО "Гомельдрев" ведет историю с 1879 года. Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до готовых изделий. Каталог продукции включает не только мебель, но и багет, фанеру, плиты МДФ (шлифованные и ламинированные), ламинированные напольные покрытия, паркет штучный и паркетную доску, шпон, пиломатериалы, детали профильные и многое другое.-0-