Восемь новых специальностей откроют в колледжах и лицеях Брестской области

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В профессионально-технических и средних специальных учреждениях образования Брестской области в этом году начнут набор по восьми новым специальностям, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления общего среднего, специального и профессионального образования главного управления по образованию облисполкома Вера Шаповал.

"План приема в учреждениях образования зависит от заявок, которые направляют заказчики кадров. Они заявили о востребованности определенных специалистов. Прежде всего заказчики - это строительные организации, предприятия машиностроительного профиля, аграрно-промышленного комплекса. По этим специальностям в стране ведут подготовку, но для Брестской области они новые", - отметила Вера Шаповал.

В учреждениях профессионально-технического образования региона начнут обучение по пяти рабочим квалификациям. В Пинском лицее строителей будут готовить контролеров сварочных работ третьего разряда. Сразу по двум профессиям откроют набор в Барановичском лицее строителей: изолировщик на термоизоляции третьего разряда и монтажник каркасно-обшивочных конструкций сухого строительства. В Белоозерском профессионально-техническом колледже электротехники будут готовить электромонтеров охранно-пожарной сигнализации третьего разряда. Новомышский лицей сельскохозяйственного производства начнет прием по квалификации "изготовитель мясных полуфабрикатов четвертого разряда".

В средних специальных учреждениях области будут вести прием по открытым в последние годы специальностям: Брестский колледж связи - "техник по телекоммуникациям", Пинский аграрно-технический колледж им. А.Е.Клещева - "техник-строитель дорог и транспортных объектов". Также в Пинске в колледже машиностроения будут готовить техников-механиков для производственной деятельности.

"Мы непрерывно изучаем потребности рынка труда, какие специалисты будут востребованы в перспективе для работы на современном производстве. У нас есть наработки по открытию новых специальностей, например, в IT-сфере. Для подготовки высококвалифицированных кадров открываем ресурсные центры", - сказала Вера Шаповал.

В Брестской области в учреждениях профессионально-технического образования обучают более чем по 90 рабочим квалификациям, среднего специального - более чем по 35. В колледжах и лицеях региона обучаются более 15 тыс. человек.-0-