Восемь организаций предложат вакансии на мини-ярмарках в Минске 18-20 февраля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 18 по 20 февраля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первая ярмарка состоится 18 февраля в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Свои вакансии представят ООО "ПрофРезервГрупп" и Центральный отдел Департамента охраны МВД.

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я. Коласа, 69) можно будет узнать о вакантных местах в ЖЭУ №1, 2, 4 Советского района и в троллейбусном парке №2.

Третья ярмарка соберет соискателей 20 февраля в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). О вакансиях расскажут представители унитарного предприятия "Амкодор-Логойск", ООО "ПрофРезервГрупп", ОАО "Промтехмонтаж".

Все мероприятия проводятся с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-