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12 сентября 2020, 15:25

Восемь предприятий Гомеля и Новобелицкий район занесены на городскую Доску почета

Петр Кириченко
Петр Кириченко

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Восемь предприятий Гомеля и Новобелицкий район занесены на городскую Доску почета, передает корреспондент БЕЛТА.

Победителей соревнования чествовали на набережной Сожа в центральном парке. Председатель горисполкома Петр Кириченко поздравил гомельчан с 878-м днем рождения любимого города. "За годы белорусского суверенитета в Гомеле была проделана титаническая работа. В красоте и благоустройстве видны плоды трудолюбия каждого жителя. Ваш неутолимый энтузиазм и искреннее стремление сделать жизнь в Гомеле краше и лучше позволяют добиться многого. Ваш труд ложится в основу масштабного строительства и развития не только нашего города, но и области, и республики в целом. Наша задача сейчас - передать все это будущим поколениям, отстоять независимость страны, сохранить Беларусь как островок безопасности и стабильности в центре Европы", - обратился мэр к жителям областного центра.

Сегодня лучшие из лучших будут занесены на Доску почета. Награды по итогам работы за 2019 год вручены руководителям отличившихся предприятий и организаций.

Лучшим районом областного центра признан Новобелицкий. На его территории сейчас развернулись самые крупные строительные площадки, возводятся новые жилые кварталы. Много планов по преображению и благоустройству. Диплом и переходящее знамя Гомельского горисполкома получил глава администрации района Сергей Казачок.

Петр Кириченко вручает Переходящее Красное знамя Сергею Казачку
Петр Кириченко вручает Переходящее Красное знамя Сергею Казачку

Лучшим промышленным предприятием с числом работников свыше 500 стало ОАО "Милкавита", среди проморганизаций с коллективом менее 500 человек отмечено ОАО "Гомельжелезобетон". В строительной сфере лучшим признан Гомельский домостроительный комбинат, среди транспортников - филиал "Автобусный парк №6" ОАО "Гомельоблавтотранс". КЖРЭУП "Железнодорожное" удостоено награды как лучшее коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие. Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест победил в номинации "Лучшее предприятие коммунального обслуживания". За доступность и лояльную программу для покупателей на Доску почета занесено ООО "Широких". Лучшей организацией энергетики стало КПУП "Гомельоблтеплосеть".

Петр Кириченко адресовал горожанам слова признательности за неравнодушие, преданность и любовь к родному Гомелю. Он пожелал всем жителям и гостям города счастья и любви, мира и добра, успехов и свершений.-0-

Фото Сергея Холодилина

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