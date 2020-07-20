Восемь столичных предприятий предложат работу на электронной ярмарке вакансий 23 июля

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий для жителей столицы состоится 23 июля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на восьми столичных предприятиях: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Керамин", ОАО "Криница", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Минскремстрой", ГП "Минсктранс" (два филиала), УП "Минскводоканал", РУП "Белмедпрепараты". Обещают более 500 вакансий.

Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/. -0-