Восемнадцать малышей родились в Гомельской области в первые сутки нового года

2 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в первые сутки 2019 года родились 18 малышей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома.
Среди первых гомельчан, появившихся на свет в 2019 году, - 13 мальчиков и 5 девочек.
Медицинскую помощь по акушерству и гинекологии в регионе женщины получают в Гомельской областной больнице, клинических больницах №2 и №3 в Гомеле. Также действуют центральные районные больницы в 20 райцентрах.
Как сообщалось, накануне Нового года подарком для будущих мам Лельчицкого района стало открытие после модернизации родильного отделения при районной центральной больнице. Здесь заменено многое: от напольного покрытия, окон и дверей до сантехники, приобретена новая мебель, закуплены многофункциональные кровати. Необходимое современное оборудование и инфраструктура обустроены и для новорожденных.-0-
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