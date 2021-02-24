Восьмиэтажный терапевтический корпус возведут в Лидской ЦРБ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 февраля 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:46 Пиневич: нужно нивелировать различия между регионами по обеспечению медпомощью Общество
13:21 Чешские авиалинии планируют уволить всех сотрудников В мире
13:18 Белорусский рубль на торгах 24 февраля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:17 Работа в условиях пандемии позволила оценить мобильность системы здравоохранения - Пиневич Общество
13:17 В Чехии на фоне эпидемии COVID-19 переполнены больницы В мире
13:14 Проект "100 идей для Беларуси" способствует развитию молодежного потенциала и государства - мнение Общество
13:14 "Красивый забег" организуют для женщин 8 марта в Жодино Регионы
13:06 Минпром планирует нарастить в 2021 году экспорт более чем на 10% Экономика
13:05 Минпром в 2020 году снизил запасы готовой продукции более чем на Br65 млн Экономика
13:03 Восьмиэтажный терапевтический корпус возведут в Лидской ЦРБ Регионы
13:01 Доля индивидуального жилищного строительства будет составлять не менее 40% от общего объема Общество
13:00 "Оршастройматериалы" за 2020 год увеличили объем производства на Br1,2 млн Экономика
12:58 Правило "золотого часа" при оказании медпомощи должно соблюдаться по всей стране - Петришенко Общество
12:49 Профориентационный проект "#Экономика. Личность. Будущее" стартовал в Лидском районе Регионы
12:47 Минздрав предлагает обсудить порядок прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена Общество
12:45 Песков: встреча президентов Беларуси и России в Сочи была конструктивной и откровенной Политика
12:42 В Брестской области милиционеры спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста Происшествия
12:42 Воронюк: финал "100 идей для Беларуси" - настоящий праздник мысли и единства Общество
12:28 Петришенко: если у молодого человека есть талант и желание - он обязательно реализует свои проекты Общество
12:27 В Лиде в 2021 году планируют удвоить объемы жилищного строительства Регионы
12:27 Двоих граждан Грузии задержали вблизи белорусско-литовской границы Происшествия
12:26 Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Иране В мире
12:20 В Минске выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний мальчик Происшествия
12:17 Предприятия Минпрома в 2020 году экспортировали в страны дальнего зарубежья 31,7% продукции Экономика
12:15 Запад пользуется пандемией для давления на неугодные ему правительства - Лавров В мире
12:09 Товарооборот Беларуси и Китая возрос до $4,6 млрд Экономика
12:09 Демонстрации в ЕС и США обнажили системное неравенство в этих странах - Лавров В мире
12:08 Застройку под Минском, ремонт дороги и проект рекультивации грунтов обсудили на приеме у Турчина Регионы
12:00 Маркевич проведет 25 февраля в Кореличах прямую линию и выездной прием граждан Регионы
11:57 В Каменецком районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
24 февраля 2021, 13:03

Восьмиэтажный терапевтический корпус возведут в Лидской ЦРБ

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Лида /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в Лиде планируют начать строительство 8-этажного терапевтического корпуса центральной районной больницы. Об этом сегодня во время брифинга "Сильные регионы - сильная страна" сообщил председатель райисполкома Сергей Ложечник, передает корреспондент БЕЛТА.

Система здравоохранения - одно из ключевых направлений развития района. Сейчас идет активная работа над созданием в Лиде межрайонного медицинского центра с высокотехнологичным оборудованием, в котором будут работать специалисты узкого профиля. Такой подход позволит обеспечить доступ к качественным медуслугам жителей сразу нескольких районов. Для этого серьезно модернизируется и расширяется инфраструктура ЦРБ.

Поэтому и принято решение о строительстве нового терапевтического корпуса. Восьмиэтажное здание будет соединяться с другими корпусами крытыми галереями. Разместят в новом корпусе также аппарат МРТ.

"Сейчас ведутся предпроектные работы. Осенью рассчитываем получить проект. После этого начнется строительство", - отметил Сергей Ложечник. Он рассказал, что также будет благоустроена и территория вокруг больницы.

Строительство нового корпуса - лишь один из этапов модернизации Лидской ЦРБ. "За минувшую пятилетку на ее капремонт, закупку более чем 270 единиц лечебно-диагностического оборудования было направлено свыше Br13 млн. Из них более Br5,5 млн - в 2020 году. Сейчас на завершающий этап выходит еще один значимый проект - реконструкция хирургического корпуса больницы", - рассказал Сергей Ложечник.

Проект предусматривает и пристройку к корпусу помещений для аппарата КТ. Пристройка уже готова, оборудование поставлено и прошло наладку. Как ожидается, торжественное открытие состоится в ближайшие дни.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область здравоохранение строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива "Красивый забег" организуют для женщин 8 марта в Жодино
Сергей Ложечник. Фото из архива Профориентационный проект "#Экономика. Личность. Будущее" стартовал в Лидском районе
Фото из архива В Лиде в 2021 году планируют удвоить объемы жилищного строительства
Александр Турчин. Фото из архива Застройку под Минском, ремонт дороги и проект рекультивации грунтов обсудили на приеме у Турчина
Фото из архива Маркевич проведет 25 февраля в Кореличах прямую линию и выездной прием граждан
Фото из архива Молодые инноваторы Гомельской области представят 11 ноу-хау на конкурсе "100 идей для Беларуси"
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин провели телефонный разговор в развитие состоявшихся накануне переговоров
Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары
В Беларуси за 2021 год планируется построить 4 млн кв.м жилья
Скандинавский комфорт - от 2600 рублей за метр. Выбирайте квартиры в новостройках "Осло" и "Стокгольм" в Minsk World
Топ-новости
Сергеенко: в Беларуси созданы все возможности для развития творческой инициативы молодежи
Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран
Правило "золотого часа" при оказании медпомощи должно соблюдаться по всей стране - Петришенко
Большой проект поддержки тяжелобольных детей и их семей запущен в Беларуси
Маркевич проведет прямую телефонную линию 27 февраля
Застройку под Минском, ремонт дороги и проект рекультивации грунтов обсудили на приеме у Турчина
Государство в 2020 году выполнило все социальные гарантии - Червяков
В Лиде в 2021 году планируют удвоить объемы жилищного строительства
Дорожную карту по приведению досье на лекарства в соответствие с нормами ЕАЭС подписали в Беларуси
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 25 февраля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 972 пациента с COVID-19, выписан 861
Пархомчик: в Беларуси создан эффективный тандем промышленности и научного сообщества
Белорусская вакцина будет эффективна против мутаций SARS-CoV-2 - ученый
Ковалев: отрадно, что год начался с благоприятной для экономик встречи президентов Беларуси и России
Запад использует тематику прав человека как предлог для устранения власти в неугодных странах - Макей
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.