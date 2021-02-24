Восьмиэтажный терапевтический корпус возведут в Лидской ЦРБ

24 февраля, Лида /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году в Лиде планируют начать строительство 8-этажного терапевтического корпуса центральной районной больницы. Об этом сегодня во время брифинга "Сильные регионы - сильная страна" сообщил председатель райисполкома Сергей Ложечник, передает корреспондент БЕЛТА.

Система здравоохранения - одно из ключевых направлений развития района. Сейчас идет активная работа над созданием в Лиде межрайонного медицинского центра с высокотехнологичным оборудованием, в котором будут работать специалисты узкого профиля. Такой подход позволит обеспечить доступ к качественным медуслугам жителей сразу нескольких районов. Для этого серьезно модернизируется и расширяется инфраструктура ЦРБ.

Поэтому и принято решение о строительстве нового терапевтического корпуса. Восьмиэтажное здание будет соединяться с другими корпусами крытыми галереями. Разместят в новом корпусе также аппарат МРТ.

"Сейчас ведутся предпроектные работы. Осенью рассчитываем получить проект. После этого начнется строительство", - отметил Сергей Ложечник. Он рассказал, что также будет благоустроена и территория вокруг больницы.

Строительство нового корпуса - лишь один из этапов модернизации Лидской ЦРБ. "За минувшую пятилетку на ее капремонт, закупку более чем 270 единиц лечебно-диагностического оборудования было направлено свыше Br13 млн. Из них более Br5,5 млн - в 2020 году. Сейчас на завершающий этап выходит еще один значимый проект - реконструкция хирургического корпуса больницы", - рассказал Сергей Ложечник.

Проект предусматривает и пристройку к корпусу помещений для аппарата КТ. Пристройка уже готова, оборудование поставлено и прошло наладку. Как ожидается, торжественное открытие состоится в ближайшие дни.-0-